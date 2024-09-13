Новая модель iPhone 16 имеет внутреннюю конструкцию, которая облегчает замену аккумулятора, что может быть важным для Apple в Европейском союзе.

Новые модели iPhone 16 и iPhone 16 Pro обладают множеством обновлений, делающих их привлекательными для владельцев iPhone 12 или iPhone 13. В частности, стандартная модель iPhone 16 имеет новое расположение задних камер, а также внутренние изменения, которые способствуют упрощению замены аккумулятора. Внутренний дизайн iPhone 16 был переработан, чтобы обеспечить более емкий аккумулятор, лучшую терморегуляцию и облегчить обслуживание батареи. Официальный пресс-релиз компании Apple подтверждает эти изменения, однако детали о новой технологии замены аккумулятора пока неизвестны.

Прогнозируется, что упрощение замены аккумулятора произойдет в Европейском союзе, когда будет введено новое законодательство в 2025 году. Ожидается, что эти изменения сделают замену аккумуляторов проще для профессиональных сервисных центров в ЕС. Однако пока не ясно, соответствует ли новая технология замены аккумуляторов нормам ЕС.

Пресс-релиз Apple относительно iPhone 16 Pro не содержит информации о изменениях, связанных с ремонтопригодностью аккумулятора. Это вызывает вопросы о том, были ли эти изменения реализованы только в стандартной модели iPhone 16. Более подробная информация будет доступна после проведения разборки устройства экспертами iFixit или JerryRigEverything.