Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Все модели iPhone 16 будут заряжаться на 50% быстрее благодаря 45 Вт зарядке
Линейка iPhone всегда отставала от конкурентов по скорости зарядки аккумуляторов.

Скорость проводной зарядки у iPhone 16 увеличена до 45 Вт. Прошлогодняя серия iPhone 15 не могла даже прикоснуться к 30 Вт. Регулирующий орган под названием China Quality Certification Center раскрыл спецификации зарядки для недавно анонсированной серии iPhone 16. Через порт USB-C все модели могут заряжаться до 45 Вт, что стало первым случаем, когда Apple ввела такую поддержку. Устройства тестировались в диапазоне 5-15 вольт при силе тока 3 ампера. Если сравнивать последние скорости зарядки с прошлогодними моделями iPhone 15, то iPhone 16 можно заряжать на 50 процентов быстрее.

Странно, что Apple не упомянула эту спецификацию во время анонса. Возможно, Apple посчитала, что конкуренты слишком далеко ушли вперед в этой категории, чтобы даже упоминать о том, что ее iPhone 16 получит заметное обновление. 

#iphone 16
+
Написать комментарий (0)
Несмотря на новые технологии в iPhone 16, пользователи не спешат обновлять свои старые устройства
iPhone 16 по-прежнему будет иметь самый быстрый процессор среди всех смартфонов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Команда «Вояджера-1» успешно заменила двигатель после 47 лет пребывания в космосе
11
Эксперты XDA назвали 8 худших игровых видеокарт в истории производства NVIDIA и AMD
18
К югу от Сатурна нашли необычную экзопланету, которая ставит под сомнение законы планетообразования
7
Ростех начал поставки станций тропосферной связи «Гроза»
+
Япония построит суперкомпьютер, который будет в 1000 раз быстрее, чем самые мощные машины в мире
2
Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West и Spider-Man 2 сравнили на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro
+
Warhammer 40,000: Space Marine 2 за первые дни продаж разошелся тиражом в два миллиона копий
+
Samsung Galaxy A55 5G получит сентябрьское обновление Android 2024
+
Инсайдер утверждает, что Sony может готовить к выпуску PS Vita 2
5
За день до запуска смартфона Vivo T3 Ultra стали известны его характеристики
+
Эти 5 старых телефонов получат обновление до Android 14 благодаря LineageOS 21
+
Космический зонд JUICE подтвердил: Земля – космический оазис
+
Samsung выпустит мобильный телефон с большим 12,4-дюймовым сворачивающимся экраном
+
Samsung и Ambarella расширяют сотрудничество: новый 2-нм заказ на производство чипов для ADAS
+
Материнские платы Intel Z890 будут поставляться с включенным профилем «Настройки по умолчанию»
2
NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 561.09 с поддержкой God of War Ragnarök, Frostpunk 2 и FF XVI
3
Китайская Loongson готовит свою видеокарту, которая по производительности будет как RTX 2080
+
"М.Видео-Эльдорадо" открывает предзаказы на PS5 Pro
2
Процессоры Ryzen 9000 уступают по популярности «проблемным» флагманам Intel 13-го и 14-го поколений
55
Galaxy S25 Ultra станет первым смартфоном Samsung с поддержкой спутниковой связи
2

Популярные статьи

"Союз", "Наемный убийца", "Смерч 2" - обзор фильмов 2024 года
8
Какие электроприборы могут привести к возгоранию в доме, и как защититься от короткого замыкания
4
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
60
Популярные заблуждения о правилах зарядки смартфона, о существовании которых знать необязательно
6
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
34
8 захватывающих и красивых игр на ПК, ради которых не жалко купить мощную видеокарту в 2024 году
9
Новая серия процессоров Ryzen 9000 приехала в Россию – за Ryzen 9 9950X просят почти 100 000р
39
Кого советские солдаты отказывались брать в плен
9
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
13
5 странных, но интересных игр, которые доказывают, что игры - искусство
+

Сейчас обсуждают

taskmgr
09:19
С такими ценами лучше бы заглянуть на авито,один хер все б.у
5 самых выгодных игровых видеокарт на вторичном рынке РФ с лучшим соотношением между ценой и fps
aleximus777
09:15
Ну настоящего спекки у нас ни у кого вообще не было, только клоны. В моей жизни - важнейшее событие, компы теперь навсегда со мной. Выученный самостоятельно BASIC, английский и в итоге ассемблер. И ко...
Премьера документального фильма о создании легендарного ZX Spectrum состоится в следующем месяце
Anakeen
09:13
Интересно, Монголы очень сильно из-за этого расстроились?
Украина объявила Монголии демарш из-за тёплого приёма Путина во время его визита в Улан-Батор
Александр
09:12
Вот это отмазка! А главное: побеждает Харис - я же предупреждал, без Трампа, никакого Марса! Побеждает Трамп - какой Марс? Мне страной управлять надо!)))
Илон Маск заявил, что достичь Марса будет возможно только при Трампе
VAKT
09:03
Это дебил-говнопастер. Как же такие раздражают своей вопиющей безграмотностью. Таких только в ЧС и забыть.
К югу от Сатурна нашли необычную экзопланету, которая ставит под сомнение законы планетообразования
VAKT
09:02
Бренд "непримиримый Дуров" канул в лету - вот и всё.
Telegram после ареста Дурова начал сотрудничать с французскими властями
Павел Иванов
09:02
Все таки ерунда. Убивает аккумулятор чрезмерный ток, достигаемый контроллером при загядке. И как следствие, высокая температура, способствующая деградации электролита. Рассмотрим принцип работы функци...
Популярные заблуждения о правилах зарядки смартфона, о существовании которых знать необязательно
Vorvort
08:58
Какие переговоры с фашистами?
Российская армия вернула уже более 200 квадратных километров в Курской области
Павел Хамлов
08:56
Охуительные советы бро, а то мы не знали про кэш и инкрементальную сборку и прочие ништяки.
Новая серия процессоров Ryzen 9000 приехала в Россию – за Ryzen 9 9950X просят почти 100 000р
Ligas
08:51
Имеет смысл сменить i5 8400 на такой проц?
Неизвестный процессор Intel CC150 с производительностью i7-9700K появился на Taobao
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем