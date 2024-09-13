Линейка iPhone всегда отставала от конкурентов по скорости зарядки аккумуляторов.

Скорость проводной зарядки у iPhone 16 увеличена до 45 Вт. Прошлогодняя серия iPhone 15 не могла даже прикоснуться к 30 Вт. Регулирующий орган под названием China Quality Certification Center раскрыл спецификации зарядки для недавно анонсированной серии iPhone 16. Через порт USB-C все модели могут заряжаться до 45 Вт, что стало первым случаем, когда Apple ввела такую поддержку. Устройства тестировались в диапазоне 5-15 вольт при силе тока 3 ампера. Если сравнивать последние скорости зарядки с прошлогодними моделями iPhone 15, то iPhone 16 можно заряжать на 50 процентов быстрее.

Странно, что Apple не упомянула эту спецификацию во время анонса. Возможно, Apple посчитала, что конкуренты слишком далеко ушли вперед в этой категории, чтобы даже упоминать о том, что ее iPhone 16 получит заметное обновление.