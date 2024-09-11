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ddr22
AMD представит 4 графических процессора в линейке RDNA 4 Radeon RX 8000 для массового сегмента
Компания перенаправляет свое внимание с сегмента мощных GPU для энтузиастов на массовую аудиторию, так как предыдущая модель RX 7000 не получила достаточной популярности

AMD планирует представить не менее четырех новых графических процессоров, входящих в линейку RDNA 4 Radeon RX 8000. Эти процессоры, известные как Navi 48 и Navi 44, будут предлагать по два варианта SKU, чтобы удовлетворить потребности массового сегмента потребителей. Это указывает на сдвиг приоритетов компании с высококлассных GPU для энтузиастов на большую аудиторию. В прошлом AMD уже стремилась к этому, выпуская линейки Polaris и RDNA первого поколения. Недавний неудачный запуск модели RX 7000 заставил компанию изменить свою стратегию и сосредоточиться на мейнстрим-пользователях. Именно они составляют основную часть рынка.

На данный момент планы AMD включают два чипа семейства RDNA 4 - Navi 48 и Navi 44. Оба чипа будут использовать память GDDR6 со скоростью до 20 Гбит/с. Более подробную информацию о SKU можно получить из источников, которые указывают на несколько вариантов продуктов в линейке. Например, Navi 48 будет предлагать SKU с кодами R24D-E8, R24D-E6, а Navi 44 - SKU с кодом R25D. Некоторые из этих структур уже проходят тестирование в лабораториях партнеров AMD, и они будут представлены на выставке CES 2025.

AMD будет сталкиваться с конкуренцией как со стороны Intel, которая выпускает свои графические процессоры Arc Battlemage и нацелена на мейнстрим/хай-энд аудиторию, так и со стороны NVIDIA, которая готовит релиз своих топовых видеокарт Blackwell "RTX 50". Это может вынудить NVIDIA либо ускорить выпуск продуктов среднего уровня в линейке RTX 50, либо предложить снижение цен на существующие продукты, чтобы соперничать с новыми предложениями Intel и AMD в мейнстрим сегменте. Будет интересно следить за тем, как AMD справится с этими вызовами и как поведут себя ее конкуренты в борьбе за лидерство на рынке графических процессоров.

#amd
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