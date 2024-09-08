Мониторы отличаются высокой частотой обновления до 360 Гц и технологией G-Sync Pulsar.

Acer представила новые игровые мониторы Predator: XB273U F5 с поддержкой G-Sync Pulsar и XB273K V5 с разрешением 4K. Эти мониторы отличаются высокой частотой обновления до 360 Гц и первоклассными характеристиками, которые делают их идеальным выбором для геймеров.

Мониторы обладают временем отклика 0,5 мс GtG, что обеспечивает четкость изображения быстро движущихся объектов и позволяет игрокам получить преимущество в интенсивных сражениях. Они также оснащены технологией адаптивной синхронизации, которая предотвращает разрывы изображения.

Acer Predator XB273U F5 - это игровой монитор с разрешением 2560x1440p и частотой обновления до 360 Гц. Он получил технологию NVIDIA G-Sync Pulsar, которая обеспечивает четкость движений и плавный геймплей. Монитор также оснащен портами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, поддерживающими высокую частоту обновления и время отклика. Он также имеет яркость до 500 нит, что позволяет играть в хорошо освещенных условиях. Монитор также обладает эргономичной подставкой и мощными динамиками.

Acer Predator XB273K V5 - это премиальный монитор с разрешением 3840x2160p и IPS-дисплеем. Он оснащен AMD FreeSync Premium для предотвращения разрывов экрана и обладает высокой частотой обновления до 160 Гц и временем отклика 0,5 мс GtG. Монитор также поддерживает режим HDR и имеет яркость до 400 нит, что позволяет отображать яркие детали. Однако мощность динамиков снижена по сравнению с моделью XB273U F5.

Predator XB273K V5 будет доступен в 4 квартале 2024 года по цене 499 долларов США. Информация о доступности и цене Predator XB273U F5 пока не разглашается.