В первый день после релиза игры на Xbox, подписчики Xbox Game Pass Ultimate смогут получить специальные внутриигровые наборы.

Genshin Impact, популярная онлайн-игра, которая ранее была доступна на мобильных устройствах, ПК и PlayStation 5, вновь порадует своих поклонников, так как в августе 2024 года официально объявлено о ее выходе на Xbox Series X|S. Выход игры на Xbox запланирован на 20 ноября 2024 года. Компания HoYoVerse, разработчик Genshin Impact, в беседе с Windows Central рассказала о сделке с Xbox и о планах на выпуск игры на этой платформе.

В первый день выхода Genshin Impact на Xbox, игроки с подпиской Xbox Game Pass Ultimate смогут получить специальные внутриигровые наборы. Кроме того, в последующих обновлениях версии будут предложены дополнительные наборы для подписчиков. Важно отметить, что игра не будет доступна на Xbox One, но ее можно будет играть на этой платформе с помощью Xbox Cloud Gaming и активной подписки Xbox Game Pass Ultimate.

Genshin Impact не требует наличия Xbox Game Pass Core (Xbox Live Gold), так как игра уже является free-to-play. Социальные аспекты игры не будут монетизироваться, и для участия в многопользовательской игре не потребуется Xbox Game Pass Core. В настоящее время неизвестно, какие именно внутриигровые наборы и материалы будут доступны игрокам на Xbox, особенно тем, кто использует Xbox Game Pass Ultimate. Представитель HoYoVerse сообщил, что пока нет информации о конкретных пакетах, но игроки могут ожидать различных наград, таких как Banner Pulls и Primogems.