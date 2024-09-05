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ddr22
Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 будет работать на процессорах Intel Core Ultra 200V Lunar Lake
Внешне этот ноутбук напоминает Galaxy Book 4 Pro 360 и имеет те же размеры

Утечка информации о ноутбуке Samsung Galaxy Book 5 Pro 360, работающем на процессорах Intel Core Ultra 200V Lunar Lake, вызвала большой интерес среди пользователей. Этот новый ноутбук имеет знакомый дизайн и предлагает ряд значительных обновлений по сравнению с предыдущей моделью.

Внешне Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 очень похож на предшественника Galaxy Book 4 Pro 360, они имеют одинаковые размеры - 13,99 x 9,93 x 0,5 дюйма. Однако главное изменение коснулось процессора, который стал Intel Core Ultra 200V Lunar Lake вместо предыдущего варианта. В остальном аппаратная конфигурация осталась без существенных изменений, объем оперативной памяти и накопителя сохранится на прежнем уровне - 16 и 512 ГБ соответственно.

Одно из важных обновлений - это обновленная беспроводная связь. Ноутбук будет оснащен адаптером WiFi 7 и Bluetooth 5.4, что значительно повысит скорость и стабильность подключения. Еще одно нововведение - наличие клавиши "Copilot" на клавиатуре, что указывает на сертифицированный искусственный интеллект.

Процессор Intel Core Ultra 5 226V с 8-ядерным/8-поточным дизайном, графикой Arc 130V на базе Intel Xe2 и NPU является основным силовым моментом этого ноутбука. Экран остался прежним - 16-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3K и поддержкой сенсорного ввода, в комплекте идет также перо S-pen.

Порты и подключения остались прежними, временозатраты также сохранились - 76 Втч. Ноутбук Galaxy Book 5 Pro 360 является конвертируемым ПК 2-в-1, превосходящим новейший MacBook Air и работающим на операционной системе Windows 11. Ожидается, что данная модель скоро будет представлена на рынке, учитывая текущие тенденции к представлению новых ПК и ноутбуков на базе Lunar Lake.

#samsung
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