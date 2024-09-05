Блок питания доступен для предварительного заказа в Японии по цене ¥23 880

Antec представила новый модульный блок питания GSK850 мощностью 850 Вт, который соответствует стандарту ATX 3.1 и поддерживает PCI-E 5.1. Блок питания уже доступен для предварительного заказа в Японии по цене ¥23,880. Он оснащен новейшим разъемом 12V-2x6, который помогает предотвратить проблемы с оплавлением разъема и обеспечивает надежное соединение. Блок питания также поставляется с множеством плоских кабелей, включая кабель питания PCI-E 5.1 для новейших high-end карт NVIDIA серии RTX 40. Он также имеет мощные функции защиты, такие как OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTOP, SIP и NLO для предотвращения ошибочных токов и напряжений.

Antec GSK850 имеет компактные размеры 140 x 150 x 86 мм, что делает его идеальным для компактных систем. Он также оснащен 120-мм бесшумным вентилятором, который обеспечивает эффективное рассеивание тепла. Блок питания имеет золотой рейтинг 80-Plus, обеспечивая энергоэффективность до 90% при типичных нагрузках и минимизируя тепловыделение.

Помимо модели GSK850, Antec также предлагает версию мощностью 750 Вт для предварительного заказа, стоимостью ¥20,580. Оба блока питания имеют полностью модульную конструкцию и используют высококачественные японские конденсаторы для повышения надежности и стабильности работы.

Antec предоставляет 7-летнюю гарантию на блоки питания GSK850 и GSK750. Эти блоки питания предназначены для компактных ПК, которые требуют высокой мощности и соответствия стандартам PCI-E 5.1 и ATX 3.1. Благодаря своим компактным размерам, мощным функциям защиты и энергоэффективности, блоки питания Antec GSK850 и GSK750 являются надежным выбором для современных ПК.