В новых процессорах будут использоваться три новые архитектуры: P-ядра Lion Cove, E-ядра Skymont и графические ядра Xe2.

Новые конфигурации процессоров Intel Panther Lake следующего поколения были раскрыты в патче Coreboot, который представляет 16-ядерные CPU и 12-ядерные GPU Xe3 Celestial для мобильных платформ. Panther Lake будет следовать за Arrow Lake и Lunar Lake Core Ultra 200, которые дебютируют в ближайшие месяцы. Panther Lake будет использовать три новые архитектуры: P-ядра Lion Cove, E-ядра Skymont и графические ядра Xe2. Ожидается, что процессоры Panther Lake появятся в линейке Core Ultra 300 во втором полугодии 2025 года.

Известно, что процессоры Panther Lake будут использовать P-ядра Cougar Cove и E-ядра Skymont. Однако, возможно, название E-ядер изменится к моменту выпуска чипов. Графические ядра Panther Lake получат третье обновление архитектуры Xe в виде Xe3 Celestial, которая является продолжением архитектуры Xe2 Battlemage. Panther Lake-H и Panther Lake-U будут иметь разные конфигурации ядер. Panther Lake-H будет иметь TDP 25-45 Вт и варьирующиеся комбинации 16- и 12-ядерных процессоров с разным количеством ядер Xe3. Panther Lake-U будет иметь 8-ядерную конфигурацию с 4P и 4E ядрами и 4 ядрами Xe3, а его TDP составляет 15 Вт. Intel сократит 2 ядра P в процессорах Panther Lake в пользу двух дополнительных ядер LP-E. Panther Lake обещает быть мощным и энергоэффективным процессором.

Информация о Panther Lake выглядит обнадеживающе, так как конфигурации уже определены, и чипы находятся на пути к производству в первой половине 2025 года. Ожидается, что Panther Lake не появится в настольных компьютерах, а будет заменен Arrow Lake-Refresh в следующем году, а затем Nova Lake в 2026 году. Общие характеристики Panther Lake показывают, что процессоры будут эффективными и мощными, и они обещают принести значительные улучшения в производительности и графике для мобильных устройств.