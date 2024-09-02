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ddr22
Директор серий Devil May Cry и Dragon Dogma Хидеаки Ицуно покидает CAPCOM
Он подтвердил, что в конце августа 2024 года покинет компанию после 30 лет работы, однако продолжит свою деятельность в игровой индустрии, начав разработку новой игры

Директор серий Devil May Cry и Dragon's Dogma Хидеаки Ицуно покидает CAPCOM, подтвердил сам геймдизайнер. В новом сообщении, опубликованном сегодня на сайте X, господин Ицуно подтвердил, что в конце августа 2024 года он покинет CAPCOM после 30 лет и 5 месяцев работы в компании. Это не конец его участия в игровой индустрии, поскольку со следующего месяца он начнет разработку новой игры в новой обстановке, надеясь создать веселые и красивые игры, которые будут такими же запоминающимися, как те, что он создал до сих пор, а то и больше.

Приятно слышать, что Хидеаки Ицуно продолжит создавать игры, но нельзя не задаться вопросом, что будет с двумя франшизами, которыми он руководил во время работы в CAPCOM. Devil May Cry, например, процветала под его руководством, и несколько лет назад вышла пятая часть серии, которая, на мой взгляд, является одной из лучших в серии, если не самой лучшей. Dragon's Dogma, напротив, процветала не так сильно, хотя вторая часть серии, которая вышла всего несколько месяцев назад, продавалась довольно хорошо, хотя игра во многом ощущается как перезагрузка оригинала, а не как настоящее продолжение, как справедливо отметил Алессио в своей рецензии.



#capcom
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