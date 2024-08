Пиковая яркость до 1000 нит и цветовой охват DCI-P3 до 99% обеспечивают высокую детализацию изображения, а технология DisplayHDR True Black 400 улучшает контрастность до 1 500 000:1.

Corsair, компания, специализирующаяся на производстве компьютерных аксессуаров и компонентов, представила свой новый игровой монитор Xenon 34WQHD240-C QD-OLED. Этот монитор обладает разрешением WQHD и частотой обновления 240 Гц, что делает его идеальным для игровых целей. Он продается по цене $1199.

Основные особенности монитора включают регулируемую высоту, наклон и поворот, а также поддержку до трех мониторов и VESA-совместимость. Он также оснащен экраном с датчиком приближения, который делает взаимодействие с монитором удобнее.





Xenon 34WQHD240-C QD-OLED оснащен новой QD-OLED-панелью Samsung с диагональю 34 дюйма. Он обеспечивает широкий угол обзора и имеет пиковую яркость до 1000 нит. Цветовой охват DCI-P3 составляет до 99%. Монитор поддерживает функции DisplayHDR True Black 400 и NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium.

Xenon 34WQHD240-C QD-OLED имеет эргономичный дизайн, позволяющий настраивать высоту и ориентацию монитора для оптимального комфорта пользователя. Он оснащен различными разъемами, включая HDMI, DisplayPort и USB-C, и имеет множество функций, предотвращающих выгорание. На монитор предоставляется 3-летняя гарантия Zero Dead Pixel и Zero Burn In.