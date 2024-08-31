Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Corsair представила игровой монитор Xenon 34WQHD240-C QD-OLED: WQHD и 240 Гц в белом корпусе
Пиковая яркость до 1000 нит и цветовой охват DCI-P3 до 99% обеспечивают высокую детализацию изображения, а технология DisplayHDR True Black 400 улучшает контрастность до 1 500 000:1.

Corsair, компания, специализирующаяся на производстве компьютерных аксессуаров и компонентов, представила свой новый игровой монитор Xenon 34WQHD240-C QD-OLED. Этот монитор обладает разрешением WQHD и частотой обновления 240 Гц, что делает его идеальным для игровых целей. Он продается по цене $1199.

Основные особенности монитора включают регулируемую высоту, наклон и поворот, а также поддержку до трех мониторов и VESA-совместимость. Он также оснащен экраном с датчиком приближения, который делает взаимодействие с монитором удобнее.


Xenon 34WQHD240-C QD-OLED оснащен новой QD-OLED-панелью Samsung с диагональю 34 дюйма. Он обеспечивает широкий угол обзора и имеет пиковую яркость до 1000 нит. Цветовой охват DCI-P3 составляет до 99%. Монитор поддерживает функции DisplayHDR True Black 400 и NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium.

Xenon 34WQHD240-C QD-OLED имеет эргономичный дизайн, позволяющий настраивать высоту и ориентацию монитора для оптимального комфорта пользователя. Он оснащен различными разъемами, включая HDMI, DisplayPort и USB-C, и имеет множество функций, предотвращающих выгорание. На монитор предоставляется 3-летняя гарантия Zero Dead Pixel и Zero Burn In.

#corsair
+
Написать комментарий (0)
Corsair Gaming сообщает о снижении выручки на фоне ожиданий выхода Grand Theft Auto VI
Corsair представляет игровой монитор Xeneon 34WQHD240-C
Corsair представила доступный панорамный корпус 3500X для игровых ПК
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Специалисты приступили к установке последней опоры самого длинного из мостов Транссиба
7
Из-за ареста Павла Дурова ОАЭ замораживают покупку у Франции 80 истребителей Rafale
11
Часовщик из России Константин Чайкин установил мировой рекорд, создав ультратонкие часы
+
На Netflix вышло аниме «Терминатор зеро», которое считается лучшим произведением во вселенной со времён второго фильма
9
Huawei представила умные часы Watch GT 5
2
Ученые разработали новые подходы для склеивания древесины и металла без клея
2
Украинский дрон "Чаклун" рассыпался при попытке тарана российского дрона-разведчика Zala
2
Украинский танк Challenger 2 застрял с британскими журналистами во время съёмок
1
Армия США закупает дроны-камикадзе Switchblade на сумму в $1 миллиард
1
На берегу Черного моря построят 7-километровый тоннель
+
В России продолжается стремительный рост промышленного производства
3
Росатом подписал 60-летний контракт на обслуживание атомной станции «Аккую» в Турции
+
Американский сенатор обеспокоен тем, что Intel будет одновременно получать субсидии и сокращать персонал
1
CD Projekt Red планирует выпустить Cyberpunk 2 раньше ремейка The Witcher
14
Российская ракета "Искандер" уничтожила сразу четыре установки РСЗО в селе Постольное
+
Microsoft выпустила обновление KB5041582 для Windows 10 со множеством исправлений
+
Новый рестайлинговый Hyundai Ioniq 6 был впервые замечен с брендингом N перед официальным дебютом
+
Samsung Galaxy S25 Ultra: новый флагман станет тоньше и легче конкурентов
+
GTA 6 может установить новый стандарт цен на игры
2
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
19

Популярные статьи

Мистические фильмы эпохи VHS
9
Мой опыт установки Windows 11 программой Dism++
9
Что можно выгодно купить на Мегамаркете — раздача промокодов
15
Radeon RX 580 ХТ vs Radeon RX 7800 ХТ – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 6 лет
9
Урсула фон дер Ляйен готовит ЕС к прямому конфликту с Россией
15
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
38
Собираем оптимальный игровой компьютер в ожидании роста цен на электронику осенью 2024 года
7
На что обращать внимание при выборе смартфона Xiaomi, и почему важен год выпуска и поддержка HyperOS
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
1
Можно ли выявить качество бензина по цвету и запаху, и почему экономия не всегда бывает экономной
10

Сейчас обсуждают

Ezdiumno_ru
06:11
Опять создадут покупателям дилемму - брать MBP с простым М4 или с М3 Pro или М3 Мах?
Apple начала производство MacBook на базе процессоров M4 Pro и M4 Max
KoSR
05:59
Хз, на 4070 и 4080 при фулл хд в разных играх включал лучи и либо 60фпс, либо отвратительное мыло, так лучше ставить 2к моник и 120-144герц без лучей зато с невероятно сочной и плавной картинкой т.ч. ...
Видеокарты AMD RDNA 4 будут позиционироваться также, как видеокарты RDNA 1-го поколения
Ezdiumno_ru
05:57
УкроПВО всегда славилась умением сбивать не те самолеты и ракеты, и "мастерским владением" ракетными системами ПВО, результатом которого эти ошибки становятся. Так что я скорее соглашусь, что 30-летне...
Зеленский после потери истребителя F-16 уволил командующего Воздушных сил ВСУ
KoSR
05:52
Так там именно это и происходит)))) Там даже гг нормально оружие достать не может потому что в Японии с ним напряженка))) И всё сводится к анимешному каноничному звиздежу)
Ученые разработали новые подходы для склеивания древесины и металла без клея
KoSR
05:50
Первый раз с трудом осилил пару серий, потом вышли рецензии ещё пару, ну шляпа же полная.
Ученые разработали новые подходы для склеивания древесины и металла без клея
Ezdiumno_ru
05:46
Ничего, есть захочет - пойдет и на завод. IT, особенно программирование не всем по плечу. Да и на заводах сейчас многие рабочие профессии таковы, что инженерам 80-х и не снились по уровню необходимых ...
В России продолжается стремительный рост промышленного производства
unhurtable
05:44
Выясни для начала как в Китае с покупкой авто для себя, сколько стоят номера а потом ори...
Chery Tiggo 8 Pro Max преобразился и стал доступнее — в Китае за него просят 1,4 млн рублей
Владимир Платонов
05:34
Что, эра 4к настала ? 2070для 1080п избыточна? 🤣 Ну и где эти ваши 4к когда для 1080 уже 3070 с натягом 🤡
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
Эдуард Кузнецов
05:28
Как смена наименования с 8800хт на 8700хт может повлиять на производительнось? Вы что там курите? Чип то тотже остался, нави 48. Ну нацелились они на самый массовый сигмент по продажам и не хотят, на ...
Флагман Radeon RX 8000 сможет составить конкуренцию максимум GeForce RTX 5070
легкий на подьем
04:47
Нехватка кадров произошла от того, что "идти на завод" надо специалистам с дипломами а не тем кто шляется в поисках приключений. 2.Именно рост потребления энергии всегда был показателем роста экономик...
В России продолжается стремительный рост промышленного производства
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем