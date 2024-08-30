Компания ASUS планирует представить новое поколение ноутбуков с искусственным интеллектом.

Компания ASUS объявила о своем участии в выставке IFA 2024, где представит новые ноутбуки с искусственным интеллектом на базе процессоров Intel Lunar Lake. Это событие состоится уже на следующей неделе в Берлине. ASUS подчеркнула, что эти ноутбуки будут предназначены для тонких и легких устройств премиум-класса. Компания намерена продемонстрировать их на мероприятии, чтобы показать новые возможности в области искусственного интеллекта и повышения производительности в рабочих нагрузках AI.

ASUS создала специальную страницу для данного события, где можно ознакомиться с информацией о ПК с искусственным интеллектом и посмотреть каталог ноутбуков ASUS с такими возможностями. На странице также указан виджет Intel Core Ultra, который намекает на то, что новые ПК ASUS будут использовать процессоры Intel Lunar Lake.

В связи с тем, что презентация процессоров Intel Lunar Lake "Core Ultra 200" состоится за день до IFA, ожидается, что ASUS представит ноутбуки на базе Lunar Lake искусственного интеллекта на выставке. Ранее компания уже выпускала компьютеры на базе процессоров Meteor Lake, Ryzen AI 300 и Qualcomm Snapdragon X, поэтому вероятность использования процессоров Lunar Lake крайне высока.

Ожидается, что новый ноутбук Zenbook DUO от ASUS будет оснащен процессорами Core Ultra 5, 7 и 9 из линейки Meteor Lake, но с усовершенствованными Lunar Lake для более легких приложений. Виджет на странице также указывает на использование процессоров Lunar Lake с 8-ядерной и 8-потоковой конфигурацией. Тактовые частоты и графическая архитектура Xe2 будут отличаться в зависимости от процессора.

С увеличением спроса на искусственный интеллект, многие производители компьютерного оборудования переходят на выпуск компонентов, специализирующихся на ИИ.