Акции компании NVIDIA снижаются на 7% после публикации последнего квартального отчета о прибыли, несмотря на хорошие финансовые результаты

Акции компании NVIDIA начали падать после публикации ее последнего квартального отчета о прибыли, хотя компания все еще показывает хорошие финансовые результаты. К сожалению, рост компании достиг своего пика, и инвесторы стали осознавать этот факт. В последнем отчете NVIDIA показала превосходные финансовые показатели, превысив прогнозы аналитиков. Однако, появились некоторые оговорки, которые влияют на аналитиков и инвесторов.

Во-первых, маржа чистой прибыли снизилась, и в текущем квартале ожидается еще большее снижение.

Во-вторых, доходы от китайских центров обработки данных упали из-за экспортного контроля со стороны США.

Кроме того, компания подтвердила наличие некоторых дефектов в дизайне своих продуктов, но уверяет, что эти проблемы были устранены. Однако это приведет к задержке в поставках, что оказывает отрицательное влияние на маржу.







Впрочем, несмотря на падение акций, NVIDIA все еще остается одной из ведущих компаний в своей области и имеет позицию на рынке, которая позволяет ей генерировать прибыль. Вопрос только в том, насколько долго компания сможет удерживать такую позицию и показывать рост. Компания продолжает работать над устранением дефектов в дизайне своих продуктов, и планирует начать поставки в конце декабря.