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ddr22
Razer представила беспроводной контроллер Wolverine V3 Pro
Компания Razer представила новый беспроводной контроллер Razer Wolverine V3 Pro, который является официально лицензированным Xbox и рекомендован профессиональным игроком по имени Эрик «Snip3down» Вроной

Razer представила новый беспроводной контроллер Razer Wolverine V3 Pro, который призван быть идеальным контроллером для использования в киберспорте. Контроллер получил официальную лицензию от Xbox и был протестирован Эриком Вроной, известным игроком в Halo, который уже дважды стал победителем X Games и 24-кратным чемпионом. Отзывы Вроны подтверждают, что контроллер обладает расширенными возможностями настройки, быстрыми и отзывчивыми вводами и эргономикой. Устройство оснащено четырьмя лепестками для мыши, двумя бамперами для когтевой рукоятки, гипертриггерами Razer Pro и прецизионными стиками для больших пальцев Hall Effect. Оно также обеспечивает беспроводную связь через Razer HyperSpeed Wireless, что позволяет геймерам комфортно играть.
Создание контроллера Razer Wolverine V3 Pro было важным моментом для команды Razer, и к их трудам присоединился Эрик Врона. Он отмечает, что интуитивный дизайн и настраиваемые функции контроллера Razer Wolverine V3 Pro дают конкурентное преимущество. Контроллер использует стики с эффектом Холла, которые схожи с традиционными стиками для больших пальцев, но обладают передовыми технологиями, такими как антифрикционные кольца и материалы высокого качества. Кроме того, к контроллеру прилагается приложение Razer Controller. С его помощью игроки могут выбирать фильтры точности и настраивать "мертвые зоны" в соответствии с требованиями игры. Беспроводной контроллер Razer Wolverine V3 Pro использует USB Type-A Dongle, который можно вставить в USB-разъем Xbox или ПК, обеспечивая беспрерывное соединение через 2,4 ГГц.
Для защиты контроллера от повреждений при переноске в комплект поставки входит собственный чехол, а также два сменных колпачка для больших пальцев. Также в комплекте есть беспроводной донгл и 10-футовый кабель.

Помимо беспроводной версии, Razer также предлагает проводную версию контроллера Wolverine V3 Tournament Edition, которая имеет все те же функции и возможности. Цена беспроводной версии Razer Wolverine V3 Pro составит 199,99 долларов, а цена проводной версии составит 99,99 доллара.

#razer wolverine v3 pro
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