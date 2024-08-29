Плата имеет 10-слойную печатную плату с 2 унциями меди и 8 портов USB Type-C.

Компания MSI готовит флагманскую материнскую плату нового поколения MEG X870E GODLIKE, которая будет представлять собой мощный и производительный продукт. Материнская плата будет поддерживать процессоры AMD Ryzen 9000 и Ryzen следующего поколения Zen. Она будет иметь 28 фаз питания и предложит все необходимые элементы для пользователей, включая светодиодные индикаторы DEBUG, переключатели питания/сброса и разъем для подключения M-Vision Dashboard. Материнская плата будет также оснащена новейшим BIOS AGESA, оптимизированным под архитектуру ядер Zen 5.

MSI MEG X870E GODLIKE будет иметь 28 фаз питания с каскадами по 110 А, что представляет собой улучшение по сравнению с предыдущей моделью X670E GODLIKE. Питание процессора будет осуществляться через два 8-контактных разъема. Плата будет поддерживать высокоскоростную память DDR5 до 8000 MT/s и емкость до 256 ГБ. Она также будет иметь два слота PCIe Gen 5.0, пять слотов M.2 и четыре порта SATA III для хранения данных.

Панель ввода-вывода материнской платы будет оснащена 8 портами USB Type-C, включая 7 портов на задней панели и 1 порт на передней. Порт USB Type-C на передней панели будет поддерживать PD мощностью до 60 Вт, и иметь дополнительный 8-контактный разъем рядом с двумя PCH X870E для поддержки питания линий PCIe.







