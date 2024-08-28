Игра Black Myth Wukong, разработанная компанией Game Science, откладывается на Xbox Series X и Xbox Series S из-за проблемы с утечкой памяти

Как сообщает надежный ресурс exstas1s, игра от Game Science, вышедшая на прошлой неделе на PC и PlayStation 5 Black Myth Wukong, все еще задерживается на неопределенный срок на консолях Xbox Series X и Xbox Series S из-за ошибки с утечкой памяти, которая приводит к сбоям и, судя по всему, затрагивает и консоли. Таким образом, игра до сих пор не прошла сертификацию.

Студия, однако, упорно работает над решением проблемы и получением сертификации, но, к сожалению, пока неизвестно, когда проблемы будут устранены. По имеющимся данным, игра уже готова, так что, как только проблема будет решена, релиз не заставит себя ждать.

Очень жаль, что игроки Xbox до сих пор не могут насладиться Black Myth Wukong, ведь это очень солидная игра, которая более чем достойна того, чтобы ей уделили время. Black Myth: Wukong - одна из самых сильных дебютных игр, вышедших за последнее время. Несмотря на то что игра не является чем-то новаторским, она мастерски сочетает в себе элементы нескольких популярных франшиз и представляет собой увлекательную экшен-РПГ, которая стоит чуть ниже лучших представителей жанра.