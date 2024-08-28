Игра Black Myth: Wukong от Game Science получила большую популярность, продав 10 миллионов копий всего за 10 дней

Однопользовательская игра Black Myth: Wukong от Game Science стала настоящим хитом, продав 10 миллионов копий всего за 10 дней. Теперь же энтузиастам удалось запустить ее на смартфоне Snapdragon 8 Gen 3 с графическим процессором Adreno 750. Но из-за низкой производительности на этой комбинации устройств, впечатления от игры были неудовлетворительными. Частота кадров была ужасной, а изображение нечетким.

Видео, опубликованное @Pirat_Nation, демонстрирует запуск Black Myth: Wukong на флагманском Android-устройстве с Snapdragon 8 Gen 3. Хотя графический процессор Adreno 750 выполняет большую часть работы, игра все равно страдает от лагов, с частотой кадров, которая остается ниже 20 fps. Ожидается, что частота кадров будет еще ниже во время боевых сцен. Термодатчики показали, что загрузка графического процессора составляет около 85-86%, а температура остается на уровне 36,6 градусов Цельсия.



Однако качество изображения явно низкое, что указывает на то, что разрешение и настройки графики установлены на минимальном уровне. Запуск Black Myth: Wukong на Android-устройстве возможен с помощью специальных эмуляторов, предназначенных для запуска ПК-игр на этой платформе.



Низкая производительность игры на Snapdragon 8 Gen 3 может отпугнуть игроков и заставить их вернуться к игре на ПК или PS5. В то время как iPhone и iPad уже получили высококачественные игры, которые неплохо работают, на Android пока еще не так широко представлены аналогичные игровые возможности.