Вitcoin успешно справился с давлением продаж и продолжает торговаться на уровне $64 000

Биткойн продолжает торговаться на уровне $64 000, несмотря на множество факторов, оказывающих давление на криптовалюту. Одним из таких факторов является Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC), который потерял половину своих активов и больше не оказывает доминирующего влияния на цену Биткойна. Кроме того, совместная ликвидация правительствами Германии и США не сдвинула с места среднесрочный «бычий» тезис о Биткойне. Интересно отметить, что бывший президент США Дональд Трамп обещает использовать запасы Биткойна для создания стратегического резерва, если он победит на президентских выборах в ноябре. Также кредиторы Mt Gox, которые только недавно получили выплаты в Биткойнах, все еще держат свои активы в ожидании будущих прибылей.

Биткойн-фонды и институциональное принятие Биткойна также играют важную роль в удержании цены Биткойна на высоком уровне. Сейчас в этих фондах находится около 1 миллиона BTC, а их принятие продолжает ускоряться. Учитывая эти факторы и приближение октября, который исторически является сильным месяцем для Биткойна, есть все основания полагать, что в ближайшие недели будут достигнуты новые исторические максимумы.



Кроме того, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил о необходимости корректировки политики, что может привести к снижению базовой процентной ставки в сентябре. Это развитие событий, в сочетании с чувствительностью Биткойна к глобальной избыточной ликвидности, может усилить попутный ветер для криптовалюты.