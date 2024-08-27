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ddr22
SpaceX готова сотрудничать с НАСА, чтобы вернуть астронавтов с МКС
Президент компании SpaceX, Гвинн Шотвелл, заявила, что их компания согласна сотрудничать с НАСА для возвращения астронавтов Бутча Уилмора и Сани Уильямса при помощи корабля Crew Dragon.

Президент и главный операционный директор компании SpaceX, Гвинн Шотвелл, заявила, что их компания готова сотрудничать с НАСА для возвращения астронавтов на космическом корабле Crew Dragon. НАСА приняло решение использовать Crew Dragon вместо Starliner компании Boeing, поскольку считается, что возвращение астронавтов на корабле Starliner слишком рисковано.

Миссия Crew-9 запланирована на конец сентября, и SpaceX готова предоставить всю необходимую поддержку НАСА. Однако перед отправкой Crew-9 Dragon на Международную космическую станцию (МКС), стыковочный порт должен быть подготовлен. В настоящее время МКС может принять два корабля с экипажем, а наряду с кораблем Starliner, Crew-8 Dragon уже пристыкован к станции. Поэтому, для принятия Crew-9 Dragon, Starliner должен отстыковаться от МКС.
Перед возвращением Уилмора и Уильямса на Землю на корабле Dragon, SpaceX и НАСА должны решить, кто из астронавтов не полетит на МКС в составе экипажа Crew-9, так как исходный состав экипажа предусматривал четырех астронавтов. Также будет нужно учесть изменения в экипаже при планировании миссии. Скафандры, в которых астронавты будут возвращаться на Землю, также являются значимыми изменениями. Поскольку это разные космические корабли, Dragon и Starliner используют разные скафандры. В связи с этим, НАСА доставит дополнительный скафандр на МКС, чтобы обеспечить безопасность экипажа Crew-9. Также уже имеется запасной скафандр, который успешно прошел проверку соответствия требованиям.

В ближайшие месяцы SpaceX планирует выполнить несколько миссий с экипажем. После запуска Crew-9 компания будет работать с НАСА, чтобы вернуть на Землю экипаж Crew-8. Также в следующую неделю SpaceX планирует запустить частный пилотируемый космический корабль в рамках программы Polaris, под руководством Джареда Иссакмана. Миссия Polaris Dawn станет первой миссией, в ходе которой корабль Dragon выйдет в открытый космос на самую большую высоту.

#spacex
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