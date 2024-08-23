Этот продукт будет конкурировать с аналогичной памятью от SK hynix.

Samsung сообщила, что планирует начать массовое производство новой памяти следующего поколения HBM4 к концу 2025 года, а ее поставки на рынок начнутся уже в следующем квартале. Компания стремится занять лидирующую позицию на рынке памяти HBM4, который испытывает стремительное развитие в связи с ростом спроса на нее в сфере искусственного интеллекта. Стало известно, что Samsung уже начала предварительные работы над HBM4 и планирует завершить проектирование и технологии производства продукта к концу следующего года. Ожидается, что память будет протестирована и использована в продуктах таких компаний, как NVIDIA и AMD.

HBM4 будет использовать как логические, так и полупроводниковые матрицы, что является новым подходом в развитии технологии HBM. Samsung будет использовать свой собственный 4-нм технологический процесс и 10-нм DRAM 6-го поколения 1c. По слухам, конкурент компании, SK hynix, также планирует использовать DRAM 1c и вступить в жесткую конкуренцию с Samsung. Ожидается, что HBM4 будет интегрирована в основные продукты следующего поколения для искусственного интеллекта, такие как архитектура Rubin от NVIDIA и линейка MI400 от AMD.

Ожидается, что спрос на новую память HBM4 будет высоким, исходя из роста интереса к искусственному интеллекту и потребности в передовых решениях в этой области.