Бронзовый цвет оказался не таким розовым, как на рекламном постере

Компания Apple анонсировала, что модели iPhone 16 Pro и Pro Max будут введены в этом году с новыми цветовыми вариантами: Bronze (бронза) и Natural Titanium (натуральный титан). Однако бронзовый цвет может не прийтись по вкусу всем пользователям, так как он скорее коричневый, чем розовый. Слишком коричневый оттенок бронзового цвета может отпугнуть некоторых пользователей, возможно, из-за его схожести с оттенками ржавчины. Но для тех, кому не нужен яркий внешний вид, натуральный титан, который выглядит сероватым, может стать безопасным выбором. Посмотрите как все выглядело в рекламе.

Кроме внешнего оформления, новые модели iPhone 16 Pro и Pro Max также будут иметь увеличенные дисплеи: 6,3- и 6,9-дюймовые соответственно. Однако форм-фактор устройств останется прежним, благодаря уменьшению ободков. Предполагается, что размер корпуса также будет немного увеличен, особенно у модели Pro Max, что сделает ее самым большим iPhone, выпущенным на сегодняшний день. А теперь посмотрите как все выглядит на самом деле.



Изображение утечки, опубликованное Сонни Диксонсом, также показывает другие цветовые варианты iPhone 16 Pro: белый (или серебристый) и черный. Отмечается, что информация о розовом цвете, предполагавшемся ранее, не отображается на последних утечках. Возможно, Apple представит больше специальных цветовых вариантов, чтобы предложить пользователям больше выбора.

Скажите честно, кто хочет себе такой коричневый айфон?