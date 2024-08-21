Бывший генеральный директор потребительской группы Huawei, Ричард Ю, был замечен с смартфоном-раскладушкой, который оснащен тремя тонкими экранами, наложенными друг на друга.

Бывший генеральный директор потребительской группы Huawei, Ричард Ю, был замечен с тройным смартфоном компании, который имеет большую заднюю камеру и три сверхтонкие "сэндвичные" панели. Фотографии показывают, что устройство может быть полностью развернутым и использоваться как функциональный стол. Однако, оно также может быть полностью закрытым. Ранее было сообщено, что у компании были проблемы с тепловым режимом и оптимизацией программного обеспечения при работе над трехэкранным смартфоном.

Задняя панель смартфона имеет заметный бугорок, указывающий на наличие мощных камер. Это может быть связано с ограниченным местом внутри корпуса смартфона. Ожидается, что в сложенном состоянии устройство будет несколько толще, чем Galaxy Z Fold 6. Пока неизвестно, какая цена будет установлена на смартфон tri-fold, но предыдущие слухи указывают на возможность цены около 4000 долларов, что в два раза дороже, чем Galaxy Z Fold 6.

Тот факт, что смартфон был замечен в руках руководителя компании, говорит о том, что он находится в процессе тестирования в полевых условиях. Однако еще неясно, когда начнется массовое производство этого устройства.