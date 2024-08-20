Обновление будет доступно игрокам в октябре.

Новое обновление, Age of Heroes, является третьим сезоном масштабных обновлений для игры. Несмотря на то, что обновление уже добавлено, оно будет доступно игрокам только в октябре. Обновление добавляет новый тип компаньонов, которых игроки смогут нанимать и сопровождать во время своих приключений в песочнице-выживалке. Эти компаньоны будут полностью озвучены, что добавит дополнительный уровень погружения в Conan Exiles в обновлении Age of Heroes.

Это Фрейя, эсирская воительница, и Лю Фей, китайский колдун. Оба компаньона имеют свою историю, которую игроки смогут изучить и узнать больше по ходу путешествия. Кроме того, способности компаньонов зависят от того, что происходит на протяжении их путешествия, и от решений игрока. Пока игрок может выбрать только двух компаньонов, но в будущих обновлениях планируется добавить еще.

Помимо того, что компаньоны будут добавлены в Conan Exiles благодаря обновлению Age of Heroes, в первой главе сезона Age of Heroes произойдут значительные изменения. Обновление «Живые поселения» превращает рабов в живых и анимированных обитателей базы игрока. Это значит, что они будут передвигаться по базе, выполняя основные задания, проявляя эмоции и удовлетворяя свои потребности, такие как еда и сон.