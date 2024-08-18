Мод заменяет 18 лифтов в 15 разных местах, делая их по-настоящему подвижными и без задержек при загрузке.

Новый мод для Starfield, добавляющий в научно-фантастическую ролевую игру от Bethesda настоящие лифты без экрана загрузки, преуспел там, где не смогла базовая игра. Моддер EdgiestSwing23 выложил его на этой неделе на Nexus Mods, хотя следует уточнить, что мод охватывает только некоторые лифты, встречающиеся в Starfield.

Заменяет в общей сложности 18 лифтов в 15 местах, делая их по-настоящему подвижными без необходимости загрузки. Лифт индукционного типа, что означает, что когда вы подходите к двери лифта, лифт автоматически поднимается на ваш этаж и открывает дверь без необходимости нажимать кнопку. Тем не менее, кнопки на лифте все еще остаются.

Расположение этих лифтов следующее:

Starlight Lounge

Два лифта у Неон-Сити

Два лифта на станции Star Key

Лифт в башне Нового Дома

Rl039world (неизвестное место, не проверено)

Верхний и нижний лифты в новом деловом районе Азия

Группа Цзиньенг Дай

Посольство Нового Явалу

UCVigilance

Главный лифт космического корабля колонизации Земли

Лифт комнаты безопасности космического корабля колонии Земли

Лифт классной комнаты - столовой космического корабля колонии Земля

DR011world (неизвестное местоположение, не проверялось)

RL036world (неизвестное местоположение, не проверено)

RL010World (неизвестное местоположение, не проверялось)

Автор поделился своим методом создания полностью рабочих лифтов. Таким образом, другие могут добавить больше лифтов в этот мод Starfield, что в конечном итоге может привести к покрытию всей игры.

Сцена моддинга Starfield продолжает процветать после официального релиза инструментов для модов в начале июня. Сама игра также будет улучшена за счет добавления наземных транспортных средств (недавно в Twitter появилось видео с утечкой) и нового сюжетного расширения Shattered Space. Кроме того, Bethesda недавно зарегистрировала торговую марку «Starborn». Это может намекать на название второго дополнения, учитывая, что Тодд Говард некоторое время назад говорил о ежегодных дополнениях к ролевой игре.