Мониторы Philips 34B2U6603CH и 34B2U5600C Ultrawide будут доступны для покупки в середине августа по цене £599,99 и £439,99 соответственно.

Компания Philips анонсировала два новых офисных монитора - 34B2U6603CH и 34B2U5600C Ultrawide. Эти ультраширокие мониторы обладают изогнутыми VA-панелями размером 34 дюйма, разрешением 3440x1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Они предназначены для повышения производительности и эффективности работы в офисе.

Монитор Philips 34B2U6603CH имеет элегантный дизайн с тонкими рамками и кривизной 1500R для лучшего погружения. Он поддерживает DisplayHDR 400 и оснащен портом Thunderbolt 4 для различных подключений. Этот монитор также обладает временем отклика 4 мс GtG и поддержкой Adaptive-Sync. Он также оснащен функцией EyeSafe и предлагает быстрый 2,5G LAN и USB-хаб с различными портами подключения.

Монитор Philips 34B2U5600C, в свою очередь, не имеет поддержки HDR и Thunderbolt 4, но имеет разрешение 3440x1440 пикселей и изогнутую VA-панель 1500R. Он также предлагает порты DP 1.4 и HDMI для различных подключений и имеет порт LAN 1G и USB-концентратор для удобства пользователей.

Оба монитора оснащены функцией Smart KVM для удобного переключения устройств и комбинированным разъемом для аудио/микрофона. Они будут доступны для покупки по цене £599,99 за модель 34B2U6603CH и £439,99 за модель 34B2U5600C.