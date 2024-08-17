Комплекты памяти CRAS V RGB ROG будут доступны с августа 2024 года и поставляются с ограниченной пожизненной гарантией.

Компания KLEVV представила новые комплекты памяти DDR5 CRAS V RGB ROG Certified, которые обладают высокой скоростью до 7400 МТ/с и объемом 48 ГБ. Комплекты флагманской памяти доступны в двух объемах: 16 ГБ и 24 ГБ, и поставляются парами.

Модули KLEVV CRAS V RGB ROG DDR5 имеют тактовую частоту 7200 МТ/с, которая может достигать 7400 МТ/с на материнских платах ROG, обеспечивая высокую производительность в играх. Эти комплекты памяти поддерживают Intel XMP 3.0 и AMD EXPO, что делает разгон на материнских платах ROG простым и удобным.

Каждый модуль CRAS V RGB проходит тщательную проверку и имеет оптимизированные тайминги и напряжения для максимальной производительности. Комплекты легко разгоняются с помощью функции разгона одним нажатием кнопки в BIOS.

Модули памяти KLEVV CRAS V RGB ROG DDR5 имеют премиум-дизайн с алюминиевыми радиаторами и обладают ARGB-подсветкой, которая может быть настроена в соответствии с потребностями пользователя и совместима с различными программами управления RGB-подсветкой на материнских платах.

Комплекты памяти CRAS V RGB ROG будут доступны с августа 2024 года и поставляются с ограниченной пожизненной гарантией.