GALAX разработала новое издание видеокарты GeForce RTX 4070 1-Click OC 2X с памятью GDDR6

Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6 будут представлены в этом месяце и уже выпущена первая пользовательская модель. GALAX подготовила модель Geforce RTX 4070 1-Click OC 2X с памятью GDDR6.

Конфигурация памяти в новой модели будет отличаться от предыдущей. Карта будет иметь чипы памяти GDDR6, а не GDDR6X. Внешне новая модель не будет отличаться от оригинальной, однако на упаковке может не указываться разница. Графический процессор Galax GeForce RTX 4070 GDDR6 будет иметь двухслотовый дизайн и один 8-контактный разъем питания. В новой версии будет использоваться SKU AD104-251 вместо AD104-250, который использовался в вариантах GDDR6X.



Новая модель NVIDIA GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6 появится на полках магазинов с 20 августа.