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ddr22
AMD решила отказаться от выпуска Radeon RX 7400 и RX 7300, и заняться серией Radeon RX 8000
Компания AMD отказалась от выпуска графических процессоров начального уровня RDNA 3 в пользу разработки игровых GPU нового поколения RDNA 4.

AMD решила отказаться от выпуска графических процессоров начального уровня RDNA 3 и сосредоточиться на разработке игровых графических процессоров нового поколения RDNA 4. Ранее упоминалось, что компания планирует выпустить два графических процессора RDNA 3 - Radeon RX 7400 и Radeon RX 7300, но последние данные показывают, что эти планы были отменены. На данный момент у AMD и их партнеров нет разработок на основе архитектуры RDNA 3, а все усилия сосредоточены на графической архитектуре RDNA 4. Возможно, некоторые OEM-производители получат заказы на сборку настольных ПК с использованием новых процессоров RDNA 3, но в целом вокруг этой архитектуры не будет много шума.
AMD планирует запустить графические процессоры RDNA 4, включающие чипы Navi 48 и Navi 44, к 2025 году. Чипы Navi 48 будут относиться к высокому классу, в то время как Navi 44 - мейнстриму. Чипы Navi 48 должны быть сопоставимыми по производительности с чипом Navi 31, а их цена ожидается в диапазоне от 400 до 500 долларов США. Чипы Navi 44 должны быть конкурентоспособными с чипом Navi 32 и их цена ожидается менее 350 долларов США.
Недавнее снижение цен и скидки на графические процессоры Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT сделали их более конкурентоспособными по сравнению с предложениями NVIDIA. Однако последний крупный запуск AMD - Radeon RX 7600 XT - не получил широкой поддержки. В 2024 году AMD активно работала над программным обеспечением и основой для будущих графических процессоров RDNA 4, но результаты в сфере игровых продуктов были неудовлетворительными. Будущее AMD в этой области остается неясным, и у компании есть задача изменить ситуацию с помощью будущих продуктов.

#amd
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