Процессор Ryzen 9000 от AMD был впервые подвергнут "делидингу" (удаление интегрированного теплораспределителя), но этот эксперимент закончился неудачно, так как матрица ввода-вывода процессора развалилась на части

Первый делиддинг процессора AMD Ryzen 9000 прошел совершенно неожиданно, так как матрица ввода-вывода развалилась на буквально "куски"





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Для тех, кто не в курсе, делидинг - это метод, используемый некоторыми потребителями, который заключается в удалении IHS (интегрированного теплораспределителя) процессора и использовании более "премиальной" термопасты, например жидкого металла. В основном это делается для достижения более низких температур в случае высоких нагрузок, но в случае с Тони он сделал это в первую очередь для того, чтобы развеять любопытство, связанное с новыми процессорами Ryzen 9000 "Zen 5".

В посте, опубликованном Тони Ю на китайской социальной медиаплатформе Bilibili, он утверждает, что "первый в мире" процессор Zen5 не смог открыться должным образом, из-за чего треснула встроенная матрица ввода-вывода, что в конечном итоге привело к неудаче всего процесса. Остатки матрицы были обнаружены как на IHS, так и на самом чипе. В этом, конечно, не виновата AMD, учитывая, что инструмент для снятия с производства для новой серии Ryzen 9000 еще не выпущен.



Первая встреча с новыми процессорами Ryzen 9000 "Zen 5 CPU" прошла не так, как ожидалось, но пока еще рано, и важно отметить, что этот процесс, в целом, довольно рискованный, учитывая, что для успешного завершения процесса необходим контроль экспертов и необходимые инструменты.