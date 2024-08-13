Согласно новому отчету, компания Apple планирует переработать дизайн Mac mini 4, чтобы сделать его самым компактным компьютером в истории компании.

Согласно новому отчету, Apple планирует выпустить новую версию Mac mini под названием M4, которая получит обновленный дизайн и станет самым компактным компьютером компании. Mac mini M4 будет иметь размеры, близкие к Apple TV, но при этом он будет обладать производительностью настольного класса благодаря новым технологиям Apple Silicon. Предполагается, что Apple черпала вдохновение для нового дизайна из тонких моделей iPad Pro, и Mac mini M4 станет первым устройством, которое получит обновление после долгого периода без изменений в дизайне.

Ожидается, что M4 Mac mini будет немного выше, чем текущая модель Apple TV, чтобы вместить более мощные компоненты и систему охлаждения. Однако отчет не уточняет, какие именно изменения будут сделаны в спецификации для достижения более компактного размера. Возможно, Apple удалит разъем RJ45 для Ethernet, заменив его портом Thunderbolt, который поддерживает высокую скорость передачи данных. Кроме того, отчет упоминает, что новый Mac mini M4 будет иметь алюминиевое шасси, такое же, как и предыдущие модели, что обеспечит надежность и прочность.



M4 Mac mini является частью общего плана Apple по созданию более компактных и тонких устройств. Ранее Apple уже представила новую линейку iPad Pro с тонким дизайном, и планируется, что в будущем такой дизайн распространится на MacBook Pro и iPhone 17. Ожидается, что MacBook Pro M4 и iPhone 17 также получат обновленные характеристики и возможности.