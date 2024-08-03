Стартап в области нейротехнологий объединил свои технологии с Apple Vision Pro, чтобы предоставить более эффективную помощь пациентам.

Гарнитура Apple Vision Pro изменила мир дополненной реальности в силу своих революционных возможностей, которые позволяют пользователям погрузиться в виртуальный мир, оставаясь связанными с реальностью. Гарнитура стала широко известна благодаря своему использованию в сфере здравоохранения и своей роли в развитии медицинских услуг. Теперь она используется для подключения людей с параличом к технологиям с помощью интерфейса "мозг-компьютер".



Компания Synchron объявила о процедуре имплантации интерфейса "мозг-компьютер" пациенту в США, страдающему от ALS. Это первый случай использования Apple Vision Pro таким образом, когда пациент управлял гарнитурой с помощью своих мыслей, что заменило необходимость в движениях рук и голосе. Это означает, что обе технологии, Apple Vision Pro и интерфейс "мозг-компьютер", могут помочь пациентам с параличом.



Марк, 64-летний пациент, страдает от бокового амиотрофического склероза (БАС) и был подвергнут имплантации интерфейса "мозг-компьютер" компании Synchron, чтобы интегрироваться с технологиями с помощью своих мыслей. Apple Vision Pro требует использования рук или голосовых команд для управления, но с помощью технологии Synchron Марк смог смотреть Apple TV, отправлять сообщения и даже играть в пасьянс, перемещая курсор мысленно.



BCI - это технология, разработанная для восстановления связи у людей с физическими недостатками или травмами. Пациенты могут использовать интерфейс для управления цифровыми устройствами с помощью своих мыслей. Apple Vision Pro, совмещая физический и цифровой контент, а также интегрируясь с технологией BCI, позволяет пациентам полноценно взаимодействовать с окружающим миром и людьми.