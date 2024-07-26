Apple выпустит свой первый складной iPhone с дизайном "моллюск" в 2026 году, так как компания уже заключила контракт с Samsung на поставку панелей

Компания Apple планирует выпустить свой первый складной iPhone в 2026 году, после того, как заключила контракт с Samsung на поставку панелей. По последним данным, дизайн нового устройства будет напоминать линейку Galaxy Z Flip. Разработка складного iPhone является важным событием для компании, которая долго работала над технологией складывания экрана без видимых складок. Ожидается, что устройство будет иметь размеры и форм-фактор, схожие с текущими моделями iPhone.

Apple уже давно занимается исследованиями и разработками в области складных устройств. В 2024 году компания официально начала работы над складным смартфоном с верхней крышкой и заключила контракт на поставку панелей с Samsung Display. С учетом типичного двухлетнего цикла разработки новых продуктов, предполагается, что складной iPhone будет представлен в 2026 году.