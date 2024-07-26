Игровые обновления Inferno Island и Summer Road Trip принесут новые возможности в игры Rocket League и Fortnite.

Обновления «Остров Инферно» и «Летнее дорожное путешествие» скоро станут доступны для игроков Rocket League и Fortnite. В Rocket League появится обновленный остров Инферно, а также новый игровой режим Casual Racing, в котором игроки смогут безопасно соревноваться в гонках. В обновлении будет доступно пять новых трасс, созданных Epic, и две трассы от 404 Creative. Кроме того, в новом игровом режиме «Казуальные гонки» появится плейлист, где игроки всех уровней мастерства смогут участвовать в гонках на острове Инферно, без необходимости заботиться о занятых местах или рангах. Это отличная возможность для игроков ознакомиться с игрой и подготовиться к рейтинговым играм.



Кроме того, скоро будет введен сброс рангов, и новые ранги будут основаны на итоговом рейтинге игрока за сезон. Игроки также могут принимать участие в квестах и заданиях по всем направлениям, чтобы получить различные награды и достижения.



В Fortnite и Rocket League также будет доступно «Летнее дорожное путешествие», в рамках которого игроки смогут пройти квесты, чтобы разблокировать кибергрузовик Tesla. В Fortnite игрокам предлагается выполнить девять уникальных заданий, чтобы получить награды, такие как Underworld Camo Wrap, Sun Sign Back Bling и Beast Mode Cybertruck Boost. В Rocket League игрокам предстоит пройти три испытания, чтобы получить кибергрузовик Tesla, а также множество наклеек для него.



Если игрок пропустит событие, наклейки также можно будет приобрести в магазине предметов в течение ограниченного времени после окончания мероприятия. Задания для обеих игр достаточно просты, требуется, например, принять участие в определенном количестве игр или заработать определенное количество очков опыта.