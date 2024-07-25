Этот чип является частью семейства Turin и основан на архитектуре Zen 5

Согласно утечкам, новое поколение процессоров AMD EPYC 5-го поколения, кодовое название Turin, будет иметь до 128 ядер в архитектуре Zen 5 и до 192 ядер в архитектуре Zen 5C. Эти процессоры предназначены для использования в центрах обработки данных нового поколения и обещают значительный прирост производительности. Ожидается, что они будут конкурировать с процессорами Xeon 6000P и Xeon 6000E от Intel. AMD EPYC 9755 имеет 128 ядер и 256 потоков, базовая частота составляет 2,7 ГГц, а максимальная - 4,1 ГГц. Он также обладает огромным объемом кэш-памяти: 512 МБ или 1 ГБ L3, 128 МБ L2 и 10 МБ кэша L1, что в сумме составляет 650 МБ кэша. Это значительно больше, чем у предыдущего процессора EPYC 9654, который имел всего 384 МБ кэша L3 и 96 МБ кэша L2.



Конфигурация данного процессора двухсокетная, поэтому в общей сложности получается 256 ядер и 512 потоков, с общим объемом кэша в 1276 МБ. Ожидается, что с появлением процессоров с 3D V-Cache «Turin-X» в следующем году кэш-память станет еще больше.



Источники также сообщают о другом процессоре 5-го поколения, AMD EPYC 9965, который основан на архитектуре Zen 5C и имеет 192 ядра, 384 потока и TDP в 500 Вт.

Ожидается, что AMD выпустит процессоры 5-го поколения EPYC в конце этого года. От того, какая архитектура будет иметь лучшие показатели IPC, эффективности и общей производительности, будет зависеть, какой процессор станет более популярным.