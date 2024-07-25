Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
JEDEC установила стандарты памяти нового поколения DDR5 MRDIMM и LPDDR6 CAMM
JEDEC, международная организация, устанавливает новые стандарты для памяти следующего поколения - DDR5 MRDIMM и LPDDR6 CAMM.

JEDEC объявила о установке новых стандартов для модулей памяти следующего поколения - DDR5 MRDIMM и LPDDR6 CAMM. Это стандарты, предназначенные для повышения производительности и эффективности в области высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.

реклама

Модули DDR5 MRDIMM имеют инновационную конструкцию, которая позволяет повысить скорость передачи данных и общую производительность системы. Мультиплексирование позволяет объединять несколько сигналов данных по одному каналу, что увеличивает пропускную способность без дополнительных физических соединений. Это позволяет превзойти скорость передачи данных DDR5 RDIMM.

Также JEDEC планирует разработку форм-фактора Tall MRDIMM, который обеспечит более высокую пропускную способность и емкость без изменений в корпусе DRAM. Этот форм-фактор позволит установить на DIMM вдвое больше чипов DRAM, чем ранее.

Комитет JEDEC также разрабатывает новый CAMM-модуль для LPDDR6, который будет иметь максимальную скорость более 14,4 ГТ/с. Этот модуль будет предлагать 24-битный подканал, 48-битный канал и массив разъемов.

JEDEC призывает компании присоединиться к организации и помочь в формировании будущих стандартов JEDEC, таких как MRDIMM и CAMM. Членство в JEDEC дает доступ к предварительно опубликованным предложениям и активным проектам, что позволяет заблаговременно ознакомиться с новинками и внести свой вклад в развитие стандартов.

#jedec
+
Написать комментарий (0)
JEDEC раскрывает детали нового стандарта памяти HBM4: больше емкости, выше пропускная способность
Опубликованы предварительные характеристики памяти HBM4
JEDEC движется к завершению разработки спецификации HBM4: Плотность до 32 Гб, скорость 6,4 Гбит/с
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У России готов ответ на планы США развернуть в космосе РЭБ для подавления спутников РФ и Китая
14
Армия РФ получит более мощную версию «Ланцета», способного поражать цели на расстоянии до 100 км
4
Власти Франции отказали фрегату РФ в заходе в порт, из-за чего у экипажа судна начался дефицит воды
16
Nvidia готовит специальный графический процессор на базе B200 Blackwell для Китая
+
На Иртыше спустя 30 лет возобновят проект строительства Семипалатинской ГЭС
2
OneXPlayer представила портативный компьютер M1 Mini PC на процессоре Intel Core Ultra 9 185H
1
Представлены характеристики и фото нового бюджетного планшета Redmi Pad SE 8.7
+
На дне Балтийского моря строят самый длинный в мире погружной тоннель
+
«Искандер-М» накрыл расположение с десятками иностранных инструкторов в Харьковской области
+
В Индии разработали высокопроизводительный и эффективный водородный двигатель внутреннего сгорания
9
Reuters: Скачок стоимости акций Neuralink вызывает у сотрудников Маска желание обналичить средства
+
Смартфон, получивший название Samsung Galaxy Wide 7, замечен в базе Google Play Console
+
«Роскосмос» предоставил информацию о графике строительства российской космической станции
2
В Англии показали концепт истребителя GCAP, полёт которого может никогда не состояться
1
Vivo готовится к запуску нового флагманского смартфона T3 Ultra
1
Сообщается, что Microsoft рассматривает возможность использования Xbox Game Pass в облаке
+
В Самаре разработали модель двигателя повышенной экологичности для сверхлегких ракет-носителей
2
Характеристики камер будущего смартфона Xiaomi 14T были обнаружены в HyperOS
1
NVIDIA выпустит видеокарту TITAN AI, которая будет на 10% быстрее RTX 5090
1
В Windows 11 появилось новое навязчивое всплывающее окно, которое невозможно отключить
2

Популярные статьи

Краткий обзор игры "Crime Boss: Rockay City"
+
История еще не окончена - фильм "Звёздный десант: Предатель Марса"
1
Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей
35
Ученые нашли недостающие "запчасти" Вселенной — Пропажу объяснили "утечкой" галактического газа
+
Два случая, когда советская и российская мультипликация превзошла американский киберпанк
10
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
62
Российский "гиперзвук" у берегов Аляски - чем Москва ответит на американское оружие в Европе
11
Почему мышка и клавиатура редко используются на игровых консолях - история, причины и последствия
9
Что купить на Мегамаркете со скидкой в июле 2024 года — ловим выгоду, промокод внутри
23
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
29

Сейчас обсуждают

Олег Кулик
03:47
В точку
Власти Франции отказали фрегату РФ в заходе в порт, из-за чего у экипажа судна начался дефицит воды
Олег Кулик
03:45
А Зеленский причём? Он на Россию не нападал
Власти Франции отказали фрегату РФ в заходе в порт, из-за чего у экипажа судна начался дефицит воды
Олег Кулик
03:43
Так ярсы же есть , а ну как мы их сейчас, ух.
Власти Франции отказали фрегату РФ в заходе в порт, из-за чего у экипажа судна начался дефицит воды
Олег Кулик
03:41
Вот из за таких как ты , Россию никуда и не пускают. Что плмогли фригату ярсы?
Власти Франции отказали фрегату РФ в заходе в порт, из-за чего у экипажа судна начался дефицит воды
Dante1980
03:38
а где вы видите, что это рейтинг?
10 экранизаций видеоигр, собравших более $250 млн. в прокате
Clamwult
03:29
Кто кого обувает, ищите товар который стоит столько же, сколько и в остальных магазинах, вводите промокод, получаете минус 1000р к цене, что за первобытность? Вот разница всего 401 р, скидываете 1к пр...
Что купить на Мегамаркете со скидкой в июле 2024 года — ловим выгоду, промокод внутри
Олег Шерстнев
03:09
Какого хрена ....казахи делают всё, что бы нагадить России!
На Иртыше спустя 30 лет возобновят проект строительства Семипалатинской ГЭС
Aleksey Aleksey
03:09
А еще элт мониторам не нужно сглаживание для игр
Энтузиасты сумели разогнать ЭЛТ-монитор до частоты обновления экрана в 700 Гц
Gamandril
03:05
Разгон, о бозе. Есть путь проще и для подавляющего большинства более предпочтительный, правда ты о нем не знал и даже не удосужился видимо пробежаться по блогам на сайте и найти информацию об этом. Уж...
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
Gamandril
02:56
Не понимаю как эта статья не попалась мне на глаза раньше, но замашки явно не по делу. Хотя согласен правильная настройка нужна, вот только критерии правильности говоря за всех стоит подбирать крайне ...
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем