JEDEC, международная организация, устанавливает новые стандарты для памяти следующего поколения - DDR5 MRDIMM и LPDDR6 CAMM.

JEDEC объявила о установке новых стандартов для модулей памяти следующего поколения - DDR5 MRDIMM и LPDDR6 CAMM. Это стандарты, предназначенные для повышения производительности и эффективности в области высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.

реклама

Модули DDR5 MRDIMM имеют инновационную конструкцию, которая позволяет повысить скорость передачи данных и общую производительность системы. Мультиплексирование позволяет объединять несколько сигналов данных по одному каналу, что увеличивает пропускную способность без дополнительных физических соединений. Это позволяет превзойти скорость передачи данных DDR5 RDIMM.

Также JEDEC планирует разработку форм-фактора Tall MRDIMM, который обеспечит более высокую пропускную способность и емкость без изменений в корпусе DRAM. Этот форм-фактор позволит установить на DIMM вдвое больше чипов DRAM, чем ранее.

Комитет JEDEC также разрабатывает новый CAMM-модуль для LPDDR6, который будет иметь максимальную скорость более 14,4 ГТ/с. Этот модуль будет предлагать 24-битный подканал, 48-битный канал и массив разъемов.

JEDEC призывает компании присоединиться к организации и помочь в формировании будущих стандартов JEDEC, таких как MRDIMM и CAMM. Членство в JEDEC дает доступ к предварительно опубликованным предложениям и активным проектам, что позволяет заблаговременно ознакомиться с новинками и внести свой вклад в развитие стандартов.