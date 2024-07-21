Графический процессор Arc 140V на базе Xe2 от Intel, который будет использоваться в процессорах Lunar Lake, был замечен в бенчмарке CompuBench.

Графический процессор Arc 140V на базе Xe2 от Intel, который будет использоваться в процессорах Lunar Lake, был замечен в бенчмарке CompuBench. Бенчмарк показывает вычислительную производительность iGPU Arc 140V Xe2 от Intel в операционной системе Windows и подтверждает слухи о названии iGPU в процессорах Lunar Lake 200V.

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Хотя CompuBench - не лучший способ анализа и сравнения реальной производительности GPU в играх, его вычислительная производительность в нескольких тестах может дать приблизительное представление о возможностях GPU в различных операциях. По оценкам, iGPU Arc на базе Xe2 в 1,5 раза быстрее, чем графика на базе Xe в чипах Meteor Lake. Частота Intel Arc 140V может достигать 2,05 ГГц, но тактовая частота iGPU определяется моделью процессора. Хотя подробности о процессоре, использованном в бенчмарке, неизвестны, предыдущие утечки говорили о том, что Arc 140V будет входить в состав чипов Core Ultra 7 и Ultra 9.

Тактовая частота Arc 140V может варьироваться от 1,95 ГГц до 2,05 ГГц. Последняя, однако, доступна только в Ultra 9 288V, который является единственным процессором Core Ultra 9 в линейке. Что касается остальных чипов Core Ultra 7, то четыре разных модели могут достигать максимальной частоты 2,0 ГГц на Arc 140V. Intel Arc 140V iGPU будет оснащен 8 ядрами Xe2, в то время как 7 Xe Core Arc 130V будут входить в SKU Core Ultra 5. Эти iGPU Arc будут основаны на архитектуре Xe-2 LPG, которая специально создана для легких и мобильных систем начального уровня, но обеспечивает прирост производительности до 50 % по сравнению с архитектурой Xe первого поколения.