Хотя сама магия крови уже давно стала неотъемлемой частью франшизы.

Благодаря BioWare мы уже знаем, что персонаж Dragon Age: The Veilguard (его зовут Рук) не будет иметь специализации "Магия крови" при выборе класса мага; единственными доступными вариантами являются "Призыватели смерти" (некроманты), "Заклинатели" (маги-воины, усиливающие магией свои атаки ближнего боя) или "Эвокеры", мастера элементальной магии огня, льда и молнии. Хотя сама магия крови уже давно стала неотъемлемой частью франшизы.

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Игроки могли выбрать ее, играя за мага в Dragon Age: Origins и Dragon Age II, например, и некоторые фанаты с нетерпением ждали этого. Сначала BioWare лишь сообщила, что у главного героя будут веские причины избегать использования этого вида магии. Теперь Патрик Уикс (ведущий сценарист BioWare по франшизе Dragon Age после ухода Дэвида Гейдера) предоставил более подробное объяснение этого выбора, как заметил пользователь Twitter Hrungr.

Эта школа магии использует присущую крови силу заклинаний для создания потенциально мощных заклинаний, таких как контроль над разумом, не говоря уже о чрезвычайно опасном ритуале вызова демона. В истории Dragon Age маги Империума Тевинтер использовали магию крови для завоевания большей части Тедаса. Однако в наши дни даже они не поощряют ее использование, по крайней мере, в официальном качестве.

И хотя BioWare стремится отойти от использования магии крови для персонажей игроков, это не значит, что в игре не будет чего-то подобного.