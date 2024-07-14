Apple и Google сотрудничают для упрощения процесса передачи фотографий между Google Photos и iCloud

Перенос фотографий Google в iCloud был непростой задачей, поскольку не существует прямого способа сделать это, кроме как сначала загрузить фотографии, а затем перенести данные. Теперь Apple и Google, похоже, активно сотрудничают, чтобы изменить этот громоздкий процесс и создать более рациональную методику передачи изображений.

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Новый инструмент, который компании собираются представить, будет особенно полезен пользователям, которые переходят с Android на iPhone и которым необходимо перенести важные данные. Apple не в первый раз расширяет предложение: ранее такая возможность была доступна для переноса данных из iCloud Photos в Google Photos. Однако пользователи Android были ограничены в этом отношении и должны были пройти через процесс загрузки, чтобы перенести фотографии и видео на iPhone.





Теперь Google повышает уровень переносимости данных, выпустив новый инструмент в рамках своего проекта Data Transfer Project. Apple и Google объединяют усилия в рамках инициативы "Перенос данных", которая станет ответным шагом к созданию сервиса iCloud Photos to Google Photos, запущенного в 2021 году. Новый инструмент, как представила компания в своем блоге, будет запущен на следующей неделе и станет возможным благодаря технологическому стеку Data Transfer с открытым исходным кодом, который полностью сосредоточен на обеспечении беспрепятственного переноса данных в режиме онлайн.





В сообщении в блоге расширение поддержки объясняется как развитие существующей возможности переноса. В нем говорится следующее: Этот новый проект помогает упростить перемещение между различными экосистемами телефонов, и у обеих компаний есть статьи поддержки, которые помогут вам пройти через процесс передачи данных". Apple подтвердила доступность сервиса в 240 странах, что расширяет его поддержку, хотя он не доступен для детских аккаунтов или управляемых учетных записей Apple ID.