Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Перенос фотографий между Google в iCloud станет простой задачей с новым инструментом
Apple и Google сотрудничают для упрощения процесса передачи фотографий между Google Photos и iCloud

Перенос фотографий Google в iCloud был непростой задачей, поскольку не существует прямого способа сделать это, кроме как сначала загрузить фотографии, а затем перенести данные. Теперь Apple и Google, похоже, активно сотрудничают, чтобы изменить этот громоздкий процесс и создать более рациональную методику передачи изображений.

реклама

Новый инструмент, который компании собираются представить, будет особенно полезен пользователям, которые переходят с Android на iPhone и которым необходимо перенести важные данные. Apple не в первый раз расширяет предложение: ранее такая возможность была доступна для переноса данных из iCloud Photos в Google Photos. Однако пользователи Android были ограничены в этом отношении и должны были пройти через процесс загрузки, чтобы перенести фотографии и видео на iPhone.


Теперь Google повышает уровень переносимости данных, выпустив новый инструмент в рамках своего проекта Data Transfer Project. Apple и Google объединяют усилия в рамках инициативы "Перенос данных", которая станет ответным шагом к созданию сервиса iCloud Photos to Google Photos, запущенного в 2021 году. Новый инструмент, как представила компания в своем блоге, будет запущен на следующей неделе и станет возможным благодаря технологическому стеку Data Transfer с открытым исходным кодом, который полностью сосредоточен на обеспечении беспрепятственного переноса данных в режиме онлайн.


В сообщении в блоге расширение поддержки объясняется как развитие существующей возможности переноса. В нем говорится следующее: Этот новый проект помогает упростить перемещение между различными экосистемами телефонов, и у обеих компаний есть статьи поддержки, которые помогут вам пройти через процесс передачи данных". Apple подтвердила доступность сервиса в 240 странах, что расширяет его поддержку, хотя он не доступен для детских аккаунтов или управляемых учетных записей Apple ID.

#google #icloud
+
Написать комментарий (0)
Ростелеком обнаружил проблемы в работе техники Google на территории России
Google предлагает бесплатный мониторинг утечек личных данных в дарквеб
Предстоящая серия смартфонов Pixel 9 получила сертификации от FCC и REL в Канаде
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Радиус Млечного Пути измерили более точно: он оказался в два раза больше, чем считалось ранее
4
Дуров раздаёт свой мем-токен Dogs всем пользователям Telegram и он может cтать популярнее Notcoin
+
Ставропольское предприятие «Аэробалл» инвестировало 1,6 млрд рублей в производство алюминиевых баллонов
+
Астронавты NASA выразили уверенность, что аппарат Starliner доставит их с МКС на Землю
1
Усовершенствованная система РЭБ для ТОС-1А "Солнцепёк" защищает от FPV-дронов
+
Германия откажется от оборудования 5G Huawei и ZTE, обвиняя китайцев в слежке за пользователями
6
Анонсирована игра Planet Coaster 2 для платформ ПК, Xbox Series X|S и PS5
+
«Калашников» расширяет производство беспилотников на базе НПО «Ижевские беспилотные системы»
1
Трамп готов наказать Цукерберга за «мошенничество на выборах»
+
Canon объявляет о первой крупной презентации новых фотоаппаратов в 2024 году
1
Аналитики назвали прогнозируемые цены на iPhone 16
+
Сервисы Google Play перестают обновляться на Android Lollipop
4
В РФ в сентябре 2024 могут отключить YouTube – какие будут последствия, и есть ли альтернативы
16
Samsung Galaxy Z Fold6 теперь поддерживает регистрацию отпечатков пальцев в сложенном состоянии
5
Появилась информация о стоимости смартфонов серии Google Pixel 9
+
Казахстан обратился к владельцам российских акций с просьбой вывести их из страны
9
OnePlus Nord 4 предложит лучшую программную поддержку по сравнению с предыдущими моделями
+
Бойцы РФ из гироскутеров сконструировали дрон-вездеход с противотанковой миной ТМ-62
1
Army Recognition: Венгрия получит первую боевую машину Lynx KF41 местной сборки уже в июле
+
В России начнёт продаваться уже улучшенная версия Jetour X70 Plus
+

Популярные статьи

Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
10
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
11
Китай и Япония испытывают новые боевые технологии, накаляя обстановку в АТР
+
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
26
ТОП-6 игровых ноутбуков от 80 до 150 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
4
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
43
История Skywind и подробности о прогрессе в разработке этого амбициозного ремейка TESIII: Morrowind
3
Минфин США обеспокоен стремительной дедолларизацией мировой экономики
8
Эволюция консолей - от первого пикселя до PlayStation 2
4
О том, как стратегический бомбардировщик B-52 «уронил» две ядерные бомбы на американский штат
4

Сейчас обсуждают

slikts
08:07
Для страны оплота демократии это в порядке вещей!
После покушения на Дональда Трампа с поддержкой этого кандидата выступил Илон Маск
Eisbrecher
07:47
Я включал FSR на 1060. Картинка - полное дерьмо, кмк рендер в 720р и то не так сильно бы ее испортил. Может, на АМД оно получше работает.
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
noxtester
07:44
Уменьшенные вентиляторы и радиатор, одна теплотрубка вместо трёх...Внезапный сюрприз! Получи больше шума и воя в подарок за ту же цену!
Asus представляет третью версию видеокарты GeForce RTX 4060 Dual
Даниил Милько
07:42
Я один из участников крупного сообщества по часам сяоми, у нас в сообществе есть один из приближенных сяоми, у мб9 будет новая ос, в мб8 оно была своя проприетарная, а в мб9 будет так называемая "Hype...
Появились изображения и характеристики фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 9
Виктор Плыгун
07:35
А что они ещё могут сказать. Выбора нет ,но одобряем, верим.
Маск планирует построить марсианский город - сотрудники SpaceX начали разработку проектов
Victor Konovalov
07:32
Мир не такой каким его показывают с помощью различных камер. Непосредственное восприятие действительности глазами сильно отличается от записанного на камеру.
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
owzod
07:32
Фрукты , овощи продаю, в 5 утра подъём в пол 7го на базу, затарился, приехал на точки к 9 утра разгрузился до 10 утра - 5к$ в месяц чистыми имею сейчас, в нулевые имел минимум 15к$. С 10 утра до 20 н...
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
Френки Кастилла
07:28
Знал о проекте еще со времен moroblivion. Жду выхода до сих пор и верю в разработчиков!
История Skywind и подробности о прогрессе в разработке этого амбициозного ремейка TESIII: Morrowind
Нивхурил
07:13
Ан-225 строили всем Советским Союзом,а тут они хотят сами,с отсутствующей авиапромышленностью,не станет этот проект доказательством возрождения украинского авиастроения потому что этот проект ост...
Gigabyte представила полностью белую материнскую плату B650E AORUS STEALTH ICE
Ezdiumno_ru
06:47
Вот это дело! Пусть между собой передерутся. А после, наполучав от "братьев по нато и ес" приползут к нам просить:"Ох Россиюшка, мы были не правы, спаси нас и помоги! Ты же добрая и щедрая!" Главное, ...
Двухъядерный Intel 310 с HT на базе Raptor Lake Refresh по производительности равен Core i3-10100
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем