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ddr22
Продажи гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro до сих пор не достигли 100 000 штук
Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro не получила ожидаемого успеха на рынке США

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro не получила должной популярности на рынке США. По последним данным, продажи этого устройства в стране не превысили 100 000 штук. Ожидается, что количество проданных гарнитур упадет на 75 процентов. Одной из причин такого падения является высокая цена на устройство, базовая модель которого стоит от 3 499 долларов. Аналитики также отмечают, что ограниченность возможностей Apple Vision Pro отпугивает покупателей, которые часто возвращают устройства после нескольких попыток использования. IDC указывает на то, что более доступная AR-гарнитура, стоимость которой в два раза ниже, должна показать лучшие результаты.

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В свою очередь, Apple уже несколько лет работает над созданием более доступной версии гарнитуры, которая может появиться только в 2025 году. Однако, по слухам, компания сталкивается с проблемой невозможности снижения цены, сохраняя при этом важные функции. Рассматривались различные варианты снижения себестоимости, включая уменьшение поля зрения, использование чипсета iPhone и более дешевого дисплея. Однако недорогая гарнитура, по слухам, будет стоить столько же, сколько и высококлассный iPhone.


Кроме того, успех гарнитур смешанной реальности зависит от доступности приложений и контента. Без достаточного количества приложений, покупатели не смогут использовать устройство в его полной мере и могут сразу же вернуть его. Apple пока не справляется с этой задачей, и это становится одним из больших препятствий на их пути.

#apple vision pro
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