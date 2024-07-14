Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro не получила должной популярности на рынке США. По последним данным, продажи этого устройства в стране не превысили 100 000 штук. Ожидается, что количество проданных гарнитур упадет на 75 процентов. Одной из причин такого падения является высокая цена на устройство, базовая модель которого стоит от 3 499 долларов. Аналитики также отмечают, что ограниченность возможностей Apple Vision Pro отпугивает покупателей, которые часто возвращают устройства после нескольких попыток использования. IDC указывает на то, что более доступная AR-гарнитура, стоимость которой в два раза ниже, должна показать лучшие результаты.
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В свою очередь, Apple уже несколько лет работает над созданием более доступной версии гарнитуры, которая может появиться только в 2025 году. Однако, по слухам, компания сталкивается с проблемой невозможности снижения цены, сохраняя при этом важные функции. Рассматривались различные варианты снижения себестоимости, включая уменьшение поля зрения, использование чипсета iPhone и более дешевого дисплея. Однако недорогая гарнитура, по слухам, будет стоить столько же, сколько и высококлассный iPhone.
Кроме того, успех гарнитур смешанной реальности зависит от доступности приложений и контента. Без достаточного количества приложений, покупатели не смогут использовать устройство в его полной мере и могут сразу же вернуть его. Apple пока не справляется с этой задачей, и это становится одним из больших препятствий на их пути.