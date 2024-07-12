В последнем обновлении программного обеспечения CPU-z была добавлена поддержка грядущих настольных процессоров Intel Arrow Lake-S, включая модели Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K

Последнее обновление программы CPU-Z добавило поддержку процессоров Intel Arrow Lake-S, таких как Core Ultra 9 285K, а также ряд других моделей, таких как Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K. Это указывает на то, что команда CPU-Z имеет предварительную информацию о нескольких процессорах Intel Arrow Lake-S, поэтому они решили добавить их в обновление программного обеспечения. Помимо Arrow Lake-S, обновление также добавило поддержку процессоров AMD Ryzen 9000 Granite Ridge и APU Ryzen AI 300 Strix Point, а также некоторые улучшения в общем наборе мониторинга. Новая поддержка Ryzen особенно важна, учитывая то, что эти процессоры будут выпущены в конце этого месяца.

реклама

Процессоры Intel Arrow Lake-S для настольных ПК включают в себя три разблокированных модели: Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K. По сообщениям, в линейку Arrow Lake-S должно войти еще 13 моделей, включая 125K Unlocked K-Series, 65W Non-K и 35W T SKU. Некоторые из этих моделей будут выпущены вместе с основными платами 800-й серии, такими как B860 и H810, около CES 2025. Позже будут представлены дополнительные модели, такие как Xeon SKU, ориентированные на платформы рабочих станций начального уровня.