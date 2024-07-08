Apple добавила нового партнера в свою цепочку поставок для производства перископического зум-объектива, но неизвестно, будет ли iPhone 16 Pro Max также иметь улучшенный объектив.

Сообщается, что Apple добавила еще одного партнера в свой список поставки перископического зум-объектива для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. На момент публикации сообщения было неясно, будут ли предстоящие флагманы оснащены объективом tetraprism с более высоким уровнем зума, но, согласно последнему обновлению, меньший iPhone 16 Pro, как говорят, оснащен 5-кратным объективом, что делает телефон аналогичным iPhone 15 Pro Max.

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Ранее говорилось, что оба предстоящих флагмана получат объективы камер с улучшенными характеристиками, которые обойдутся Apple дороже, но повысят качество изображения и видеозахвата для пользователей. То, что iPhone 16 Pro будет оснащен 5-кратной камерой, вовсе не означает, что этот аппарат обеспечит такое же качество изображения, как и старшая модель iPhone 15 Pro Max.

На данный момент нет возможности сказать, будет ли Apple повышать цену на iPhone 16 Pro.