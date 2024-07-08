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ddr22
Gigabyte B650E AORUS PRO X USB4 поступила в розничную продажу по цене менее $300
Это первая материнская плата AMD AM5 с поддержкой USB4.

Материнская плата Gigabyte B650E AORUS PRO X USB4, оснащенная интерфейсом USB4, теперь доступна для покупки по цене менее $300. Это первая материнская плата AMD AM5 с поддержкой USB4, которая предлагает высококлассные возможности и доступность для обычных пользователей. Главной особенностью этой платы является наличие двух портов Type-C с поддержкой скорости передачи данных до 40 Гбит/с. Кроме того, B650E AORUS PRO X USB4 поддерживает процессоры AMD Ryzen 9000/8000/7000 и имеет оптимальную производительность благодаря VRM 16+2+2 фазы.

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Материнская плата имеет формат ATX и оснащена четырьмя разъемами DDR5-8000 DIMM, поддерживающими до 192 ГБ оперативной памяти, слотом PCIe 5.0 x 16, четырьмя слотами M.2 с поддержкой PCIe 5.0 x 4 и четырьмя разъемами SATA. B650E AORUS PRO X USB4 также поддерживает WiFi-7 и 2,5 GbE LAN для подключения к сети. На борту есть порты USB4 Type-C, USB 3.2 и USB 2.0, а также интерфейс HDMI 2.1 для вывода изображения на экран.

Цена материнской платы B650E AORUS PRO X USB4 на китайском рынке составляет 1 999 юаней или около $275. Это достаточно низкая цена, учитывая все функциональные возможности, которые предлагает данная плата. Впереди также ожидаются материнские платы X870E и X870, которые будут иметь USB4 в качестве одной из главных особенностей.

#gigabyte
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