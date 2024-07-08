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ddr22
Процессор Intel Xeon W7-2595X обнаружен в рабочей станции Lenovo
Обновленные процессоры Intel Xeon W7-2595X Sapphire Rapids отличаются увеличенным количеством ядер и частотой по сравнению с оригинальными моделями.

Ожидается, что компания Intel выпустит обновленную линейку оригинальных процессоров для рабочих станций Sapphire Rapids, которые будут представлены под названиями Xeon W-3500 и Xeon W-2500. Обновленная линейка будет иметь более высокое количество ядер и TDP, и, что интересно, Sapphire Rapids Refresh уже начали интересовать интеграторов.

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Lenovo использовала топовый SKU процессора Sapphire Rapids Refresh, Xeon W7-2595X, и похоже, что компания уже планирует выпустить настольный компьютер Thinkstation P5, интегрированный с предстоящим процессором Xeon.

Эта деталь подтверждается программой сертификации Ubuntu, замеченной Momomo_US. Обычно это делается немного раньше официального выпуска продукта. В Lenovo Thinkstation P5 уже используются процессоры Sapphire Rapids, но, похоже, Lenovo заинтересована и в обновленных вариантах.

Если говорить о технических характеристиках, то процессор Intel Xeon W7-2595X является флагманской моделью в серии Xeon W-2500 и имеет конфигурацию из 26 ядер и 52 потоков, а также частоту форсирования 4,8 ГГц и TDP 250 Вт.

#xeon w7-2595x
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