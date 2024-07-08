Бывший художник-оператор Rockstar, Джо Рубино, подтвердил, что разработка однопользовательского DLC для GTA V была отменена в пользу развития GTA Online.

Бывший разработчик Rockstar, Джо Рубино, подтвердил, что полноценное однопользовательское DLC для GTA V, с персонажем Тревором в главной роли, было отменено в пользу развития GTA Online. Рубино работал над этим DLC в качестве художника-оператора и редактора. Он утверждает, что играли значительную роль финансовые ресурсы, которые были направлены на развитие онлайн-режима, который стал очень успешным и популярным. В результате, отдельное DLC не смогло бы превзойти успех GTA Online.

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Рубино также описал процесс разработки DLC и переход команды на работу над Red Dead Redemption 2, после чего разработка DLC была остановлена. Он выразил разочарование этим решением, поскольку был уверен в потенциале сюжетного DLC для GTA V. Он считает, что студия могла бы завершить его, учитывая ресурсы и возможности Rockstar.

Несмотря на отсутствие отдельного DLC, GTA Online продолжает развиваться. Студия выпускает регулярные обновления и обещает еще больше контента в ближайшем будущем. Однако вопрос о том, как Rockstar справится с переходом на следующую часть, GTA VI, вызывает интерес. Поскольку ожидается, что игра выйдет только в 2025 году, будет интересно увидеть, как студия будет адаптировать свои сетевые режимы и удовлетворять ожидания фанатов GTA Online.