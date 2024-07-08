Компания Qualcomm еще не получила заказы на процессор Snapdragon 8 Gen 4, что делает сложным определение его стоимости

Компания Qualcomm еще не получила заказы на новый процессор Snapdragon 8 Gen 4, что затрудняет определение его стоимости. По приблизительным оценкам, он будет дороже предыдущей версии Snapdragon 8 Gen 3. Переход на новую архитектуру пользовательских ядер Oryon является значительным изменением и потребует значительных инвестиций. Предполагается, что стоимость одной единицы Snapdragon 8 Gen 4 может составить около 240 долларов.

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Однако партнеры Qualcomm, в том числе производители смартфонов, еще не разместили заказы на новый процессор, возможно из-за его высокой цены. Поэтому на данный момент любые предположения об итоговой стоимости устройства на основе Snapdragon 8 Gen 4 не точны. Возможно, OEM-производители будут искать альтернативные варианты, такие как процессоры MediaTek.





Также предполагается, что Qualcomm может предложить различные цены своим партнерам в зависимости от объема заказанных партий Snapdragon 8 Gen 4. Сообщается, что цена SoC может варьироваться в диапазоне от 220 до 240 долларов, делая его немного дороже Snapdragon 8 Gen 3. Учитывая, что компании, такие как Samsung и Xiaomi, заказывают миллионы чипсетов Qualcomm, это может привести к значительному увеличению их затрат. Именно поэтому Samsung решила выпускать свои флагманские смартфоны с использованием двух различных чипсетов.