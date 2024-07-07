Intel снимает с производства Core i9-12900KS и всю линейку процессоров 10-го поколения, включая 14-нм чипы Comet Lake.

Intel прекращает производство некоторых из своих знаковых процессоров, включая линейку 10-го поколения Comet Lake и Core i9-12900KS. Core i9-12900KS был первым процессором с тактовой частотой 5,8 ГГц, но его опередили последующие модели KS с еще более высокой частотой. Однако процессоры 12-го поколения Alder Lake все еще продолжают производиться.

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Семейство процессоров Intel 10-го поколения Comet Lake, которые работали на рынке почти четыре года, также подходит к концу своего жизненного цикла. Comet Lake по-прежнему популярны среди профессионалов, но многие потребители предпочитают более выгодную цену, чем высокую производительность. Intel приняла решение двигаться дальше и заменить их более новыми моделями.

Процесс снятия с производства включает несколько моделей, в том числе процессоры Non-K, Pentium Gold и Celeron, а также профессиональные процессоры, например Xeon W-1250. Для существующих пользователей Intel планирует предоставлять гарантийное и иное обслуживание через внутренние каналы дистрибуции, а дефектные процессоры будут заменены соответствующими интеграторами.

Снятие с производства процессоров Intel Comet Lake не оказывает большого влияния на рынок, поскольку их доля составляет менее 1%. В любом случае, 14-нм эра подходит к концу.