Этот мини-ПК оснащенный APU Ryzen 7 8845HS, запущен в производство.

Компания Xyber XPC представила в мире новый мини-ПК на базе процессора AMD Ryzen, который выполнен в виде кибергрузовика Tesla. Этот мини-ПК оснащен APU AMD Ryzen 7 8845HS Hawk Point, поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и до 4 ТБ SSD. Процессор AMD Ryzen 7 8845HS является частью линейки Hawk Point Ryzen 8040 и имеет 8 ядер на базе архитектуры Zen, тактовую частоту до 5,1 ГГц и встроенную графику Radeon 780M.

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Дизайн мини-ПК имеет открывающиеся двери и задний багажник. Он также оснащен подсветкой светодиодами, а кнопки IO и Power спрятаны, делая его уникальным и интересным. Ожидается, что мини-ПК будет доступен как в готовой версии, так и с различными конфигурациями.

Цена мини-ПК Xyber XPC на базе AMD Ryzen составит от 650 до 850 долларов США, что является обычным диапазоном для аналогичных конфигураций компьютеров на базе процессоров AMD Ryzen. Компания также предлагает 10-процентную скидку для зарегистрировавшихся заранее покупателей.