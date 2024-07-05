Сотрудничество Sony и AMD привело к появлению в PS4 специализированного APU, а 117 миллионов проданных консолей перевернули судьбы обеих компаний

PlayStation 4 была спасительной силой для AMD, помогающей избежать банкротства. Это сотрудничество между Sony и AMD привело к созданию специализированного Accelerated Processing Unit (APU) для PS4, а продажи более 117 миллионов консолей перевернули судьбу обеих компаний. Sony и AMD продолжили сотрудничество и для разработки PS5, что привело AMD к лидерству в области компьютерных технологий.

Согласно информации, представленной одним из высокопоставленных сотрудников AMD, PlayStation 4 была спасительным шансом для AMD, столкнувшейся с трудностями и возможным банкротством. Продажи PS4 дали огромный успех не только Sony, но и способствовали успеху AMD и обеспечили ей будущее.



Sony и AMD объединили свои силы для разработки собственного APU для PS4, при заключении этого партнерства AMD находилась в трудном положении, и многие аналитики прогнозировали ее банкротство к 2020 году. После неудачного выхода PS3 и взлома PlayStation Network в 2011 году, Sony испытывала трудности, но PS4 была их возможностью восстановиться на рынке консолей.



Резюме старшего директора AMD, Ренато Фрагале, указывает, что команда разработчиков APU для PS4 состояла из 15 человек, и консоль считается одним из самых успешных запусков в истории AMD, что помогло компании избежать банкротства. Продажи PS4 составили более 117 миллионов, что делает ее одной из самых продаваемых консолей в истории.



Успех PS4 был решающим фактором для AMD, позволяя ей соперничать с Nvidia и избежать монополизации рынка компьютерных комплектующих. Sony и AMD продолжили свое сотрудничество для разработки PS5, и сегодня AMD находится в авангарде портативных графических технологий, предоставляя чипы для популярных портативных консолей, таких как Steam Deck и ROG Ally.