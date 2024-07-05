Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Radeon RX 7600 стал самым популярным графическим процессором AMD на корейском рынке
Компания смогла добиться такого успеха благодаря сочетанию доступной цены и хорошей производительности своих продуктов.

Графический процессор AMD Radeon RX 7600 стал самым популярным на рынке DIY (сборка своего ПК) в Южной Корее, но компания NVIDIA все еще удерживает 89% долю рынка. Хотя AMD смогла увеличить свою долю рынка благодаря последним графическим процессорам начального уровня, им предстоит еще проделать большую работу, чтобы достичь соотношения 50/50.

реклама

В прошлом году доля AMD Radeon на южнокорейском рынке DIY составляла 4,61%, но сейчас она выросла до 11,33%. Самыми успешными графическими процессорами AMD оказались модели Radeon RX 7600, RX 6600, RX 580 (2048SP) и Radeon RX 6800. Компания смогла добиться такого успеха благодаря сочетанию доступной цены и хорошей производительности своих продуктов.

Несмотря на успех AMD, NVIDIA по-прежнему сохраняет свое доминирующее положение на рынке, удерживая 89% долю. Однако популярность Radeon RX 7600 объясняется его более низкой ценой по сравнению с конкурентами RTX 3060 и RTX 3060 Ti от NVIDIA, что делает AMD более привлекательной опцией для сборщиков ПК.

На немецком рынке NVIDIA также сохраняет свое доминирование, с 66,16% долей рынка, в то время как доля AMD составляет всего 32,54%. Популярностью пользуются графические процессоры RTX 4060 Ti от NVIDIA и Radeon RX 7800 XT от AMD. Однако статистика Steam Hardware Survey показывает, что доля графических процессоров NVIDIA на платформе Steam составляет 76,38%, в то время как доля AMD составляет 15,59%. Ведущими моделями в этом сегменте являются RTX 3060, GTX 1650 и RTX 4060 для ноутбуков.

Все производители GPU, включая AMD, NVIDIA и Intel, сосредоточены на разработке продуктов нового поколения, включая серии GeForce RTX 50 на базе Blackwell, Radeon RX 8000 на базе RDNA 4 и видеокарты Arc на базе Battlemage Xe2. Вопрос остается открытым, будут ли эти новые продукты влиять на рыночное позиционирование компаний и изменять текущее распределение долей рынка.

#radeon rx 7600
+
Написать комментарий (0)
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
Процессор, материнская плата и видеокарта — 5 самых выгодных связок для игровых ПК летом 2024 года
Видеокарты дорожают — 7 оптимальных моделей, которые все еще выгодно покупать в июле 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Миллиардер Баффет намерен пожертвовать все свое состояние в 122 млрд долларов на благотворительность
2
"Искандер" поразил украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме Долгинцево
6
В ближайшие месяцы на ночном небе можно будет увидеть невооруженным глазом вспышку новой звезды
2
Lenovo представила большой мини-ПК "ThinkCenter Neo Ultra" с Core i9-14900 и GeForce RTX 4060
4
ВС РФ нанесли удар по военному производству ракетного завода "Южмаш"
+
В России наладили производство отечественных комплектующих для тяговых электродвигателей
7
Морской MQ-9 Reaper становится «черной дырой» благодаря новому модулю радиоэлектронной борьбы
+
Навигация без GPS - в России представлена уникальная система навигации для автономных трамваев
4
В Солнечногорске началось строительство предприятия по производству самоклеящихся этикеток
2
Новый недорогой разведывательный беспилотник ULTRA ВВС США летает без подзарядки более 80 часов
+
АвтоВАЗ пересмотрел комплектации и цены на внедорожники LADA Niva Legend и LADA Niva Travel
+
NVIDIA GeForce RTX 4070 TI SUPER с GPU AD102 появилась в Европе
+
В GTA VI главные герои смогут набирать и сбрасывать вес
5
Проведены первые ходовые испытания автономного надводного дрона «Нарвал»
+
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
38
Сэм Альтман: GPT-5 станет в разы более продвинутой версией нынешней GPT-4o
+
Ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS
+
BI: ВКС России применили новую ФАБ-3000 М-54 с модулями УМПК, способную изменить ход конфликта
+
Xiaomi 14T и 14T Pro прошли сертификацию NBTC
+
Разработчик российских процессоров «Эльбрус» объявил об открытии исходного кода для этой платформы
+

Популярные статьи

Процессор, материнская плата и видеокарта — 5 самых выгодных связок для игровых ПК летом 2024 года
26
11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
14
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
40
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
7
"Wayfinder" - краткий обзор игры (ранний доступ)
+
Asia Times: Российский боевой ледокол «Иван Папанин» создан для завоевания превосходства в Арктике
3
Эксперт Корнев: Украинские F-16 и Су-27 в Миргороде станут легкой добычей для российских ракет
2
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
+
В Индии задумались о преимуществах совместного использования российских С-400 и Су-57
4
О криптовалютах, золоте и конце эпохи доллара
3

Сейчас обсуждают

cibershot
11:10
Мог и процик откиснуть. Покупай сразу новый проц
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Валерий
11:08
ну не все же мажоры, скорее все не мажоры!
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
Nvidia&Intel Hater
11:05
а жрет он его перманентно ) вывод -шешун пиздит всегда
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Nvidia&Intel Hater
11:05
Просмотрел высер.он ни о чем вообще.
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Nvidia&Intel Hater
11:03
он как и петух зистакс стал кормушкой для админов.последние 4 волны срача чучумба организовал
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Nvidia&Intel Hater
11:01
самый нищий нищук
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Chihonya
11:01
а молчит только когда майкопское жрет
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
glavhyilo
11:01
полукраины ушло территорий с таких переворотов.
Американская журналистка Айверсен рассказала о «тихом госперевороте» на Украине
Chihonya
11:01
причем успешный нищук
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Nvidia&Intel Hater
11:01
чучумба на страже .минуса лепит мгновенно,такое убогий
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем