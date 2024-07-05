Компания смогла добиться такого успеха благодаря сочетанию доступной цены и хорошей производительности своих продуктов.

Графический процессор AMD Radeon RX 7600 стал самым популярным на рынке DIY (сборка своего ПК) в Южной Корее, но компания NVIDIA все еще удерживает 89% долю рынка. Хотя AMD смогла увеличить свою долю рынка благодаря последним графическим процессорам начального уровня, им предстоит еще проделать большую работу, чтобы достичь соотношения 50/50.

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В прошлом году доля AMD Radeon на южнокорейском рынке DIY составляла 4,61%, но сейчас она выросла до 11,33%. Самыми успешными графическими процессорами AMD оказались модели Radeon RX 7600, RX 6600, RX 580 (2048SP) и Radeon RX 6800. Компания смогла добиться такого успеха благодаря сочетанию доступной цены и хорошей производительности своих продуктов.

Несмотря на успех AMD, NVIDIA по-прежнему сохраняет свое доминирующее положение на рынке, удерживая 89% долю. Однако популярность Radeon RX 7600 объясняется его более низкой ценой по сравнению с конкурентами RTX 3060 и RTX 3060 Ti от NVIDIA, что делает AMD более привлекательной опцией для сборщиков ПК.

На немецком рынке NVIDIA также сохраняет свое доминирование, с 66,16% долей рынка, в то время как доля AMD составляет всего 32,54%. Популярностью пользуются графические процессоры RTX 4060 Ti от NVIDIA и Radeon RX 7800 XT от AMD. Однако статистика Steam Hardware Survey показывает, что доля графических процессоров NVIDIA на платформе Steam составляет 76,38%, в то время как доля AMD составляет 15,59%. Ведущими моделями в этом сегменте являются RTX 3060, GTX 1650 и RTX 4060 для ноутбуков.

Все производители GPU, включая AMD, NVIDIA и Intel, сосредоточены на разработке продуктов нового поколения, включая серии GeForce RTX 50 на базе Blackwell, Radeon RX 8000 на базе RDNA 4 и видеокарты Arc на базе Battlemage Xe2. Вопрос остается открытым, будут ли эти новые продукты влиять на рыночное позиционирование компаний и изменять текущее распределение долей рынка.