Обнародованные спецификации Xiaomi 15 намекают на плоский экран 1,5K, меньший размер и чип Snapdragon 8 Gen 4.

Подробности о Xiaomi 15 утекли раньше официального релиза. Новый Xiaomi 15 будет иметь меньший размер, более плоский экран с разрешением 1,5K и оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 4. Это первое устройство на базе Snapdragon 8 Gen 4 в линейке Xiaomi, что улучшит энергоэффективность, производительность и расширит возможности искусственного интеллекта.

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Ожидается, что Xiaomi 15 будет оснащен большим 50-мегапиксельным датчиком основной камеры, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущей моделью Xiaomi 14. Ранее появлялись слухи о переменной апертуре объектива, но согласно утечкам спецификаций, Xiaomi может отказаться от этой функции и вместо этого использовать более широкую фиксированную апертуру.

Xiaomi 15 будет выпущен в Китае в конце 2024 года, а глобальный релиз может состояться позже. Ожидается, что Xiaomi 15 будет прямым конкурентом для Galaxy S25, предлагая эффективное использование энергии и улучшенные возможности производительности.

Новый датчик камеры и процессор Snapdragon 8 Gen 4 позволят пользователю получить лучшее качество фотографий и видеозаписей, а также повысить производительность в различных задачах. С более плоским экраном и разрешением 1,5K, Xiaomi 15 обещает предложить лучшее визуальное восприятие и более четкий экран.