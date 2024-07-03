iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, как сообщается, получат новые OLED-панели Samsung 'M14', но Google также заявила, что представит их в линейке Pixel 9

Ожидается, что Apple и Google получат передовые панели M14 от Samsung, которые будут использоваться в нескольких флагманах в конце этого года. Согласно последнему отчету, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max станут обладателями этой технологии, а серия Pixel 9 не отстает от своих флагманов-конкурентов, поскольку, как утверждается, тоже будет оснащена этими передовыми дисплеями.

Обычные iPhone 16 и iPhone 16 Plus, скорее всего, останутся с панелями старого поколения "M12".

Samsung, как утверждается, будет поставлять OLED-панели для всех четырех моделей iPhone 16, но не все версии будут одинаково обработаны. Apple будет использовать более качественные LTPO-экраны для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, и, по данным The Elec, OLED-панели обоих флагманов будут основаны на технологии M14. Для тех, кто не знает, буква "M" обозначает набор материалов, которые Samsung использует в своих OLED-экранах. Что касается числа "14", то чем оно выше, тем качественнее эти материалы, а значит, панель будет обладать наилучшими показателями яркости и срока службы.

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По слухам, Google не отстает от Apple, используя те же панели M14 в своих грядущих Pixel 9, но есть еще одно откровение, которое застало нас врасплох. По данным корейского издания, эта технология будет применяться во всех топовых моделях рекламного гиганта, в том числе Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL. Что касается iPhone 16 и iPhone 16 Plus, то Apple, по слухам, будет придерживаться панелей M12 предыдущего поколения, вероятно, чтобы сэкономить на производстве.

Еще одно преимущество Google заключается в том, что презентация Pixel 9 состоится до того, как Apple представит линейку iPhone 16, поэтому у потенциальных покупателей и критиков будет возможность изучить дисплеи M14 и высказать свое мнение о том, какие улучшения были внесены.